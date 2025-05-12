ЕС согласился, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны.

Британские солдаты могут сражаться бок о бок со своими европейскими коллегами перед лицом российской агрессии в рамках знаменательного соглашения. Об этом пишет The Times со ссылкой на документы.

Великобритания и ЕС представят пакт об обороне и безопасности на следующей неделе в рамках широкомасштабного соглашения, которое приведет Великобританию к самому тесному союзу с ЕС с момента Brexit.

В пакте о безопасности говорится, что ЕС и Великобритания столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение" из-за вторжения России в Украину и кампании шпионажа и саботажа на Западе.

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В нем отмечается, что "серьезность" проблемы требует "уникального и амбициозного" нового соглашения по безопасности.

Евросоюз согласился, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС. Будет согласовано право направлять европейские войска, командированные из государств-членов, в миротворческие миссии и коллективную самооборону европейских государств.

Договор также обязывает обе стороны "укреплять сотрудничество для повышения военной мобильности", чтобы обеспечить быстрое и бесперебойное перемещение военного персонала и материальных средств по всей Европе.

Великобритании будет разрешено участвовать в любых учениях ЕС по управлению кризисами в рамках общей оборонной политики.

Отмечается, что изменения обеспечивают формальное одобрение гораздо более тесного повседневного военного сотрудничества наряду с существующими операциями НАТО. Также обеспечивается механизм совместной работы, если США откажутся разрешить действия под эгидой НАТО.

Соглашение обязывает обе стороны проводить полугодовые "стратегические консультации" в "областях общих интересов", таких как Россия, Западные Балканы и Восточная Азия. В них будут участвовать министр иностранных дел Дэвид Лэмми и верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Договор устанавливает механизм, с помощью которого Брюссель может приглашать Великобританию к участию во внутренних заседаниях ЕС, включая Европейский совет.

"Однако, как и ожидалось, соглашение не дает британским оборонным фирмам автоматического права участвовать в новом фонде перевооружения ЕС в размере 150 миллиардов евро. Вместо этого доступ будет зависеть от отдельных переговоров и условий, включая финансовый взнос Великобритании", - отмечается в статье.

В преамбуле к пакту обе стороны признают изменения, вызванные президентством президента Трампа, и их влияние на европейскую безопасность. В нем говорится:

"Великобритания и ЕС разделяют ответственность за безопасность Европы. Безопасность и процветание Великобритании и ЕС также тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся, требует уникальных и амбициозных отношений в области безопасности и обороны между Великобританией и ЕС. В этом контексте ЕС и Великобритания решили создать и реализовать индивидуальное, взаимовыгодное партнерство в области безопасности и обороны, которое будет определять их общее сотрудничество по всему спектру безопасности и обороны".

Важно, что пакт станет центральным элементом саммита в Лондоне в этом месяце, который откроет Великобритании возможность возобновить продажу продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС без таможенных проверок. Он также обяжет обе стороны работать вместе, чтобы согласовать отдельное соглашение по таким вопросам, как схема мобильности молодежи и сотрудничество на энергетическом рынке.

Возможность нападения РФ на Европу

Через два-пять лет президент России Владимир Путин может быть готов к тому, чтобы бросить вызов НАТО, захватив небольшой кусок территории. Решится он на это, если почувствует слабость. Об этом говорилось в статье журнала The Economist.

Журналисты отметили, что Россия решительно выступает против Запада. Это должно беспокоить всю Европу. Однако многие европейцы самодовольны относительно угрозы, которую представляет РФ, и они не понимают, как ее сдержать.

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