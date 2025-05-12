Эмбер также призналась, как назвала новорожденных малышей.

Известная американская актриса и экс-супруга Джонни Деппа - Эмбер Херд - стала мамой во второй раз.

Новость о пополнении в семье она сообщила в Instagram. Эмбер родила вчера, 11 мая, сразу двух малышей. Также 39-летняя актриса уже показала первые фото новорожденных и рассекретила их имена.

"День матери 2025 года я никогда не забуду. В этом году я невероятно счастлива, ведь теперь имею семью, о которой мечтала. Сегодня я официально делюсь новостью о том, что в семье Херд родились двойняшки. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполняют мое сердце радостью", - написала Херд.

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Кстати, кто является отцом малышей - она не рассказывает. Известно лишь, что у актрисы есть еще старшая дочь Уна от суррогатной матери. Поэтому опыт рожать самостоятельно был у Эмбер впервые, о чем женщина написала так:

"Когда четыре года назад я впервые стала мамой для маленькой Уны, мой мир изменился навсегда. Тогда мне казалось, что больше счастья вместить невозможно. Но теперь это счастье умножено на три! Быть мамой, идти по этому пути самостоятельно и по собственным правилам - несмотря на трудности с фертильностью - стало для меня самым глубоким и благодарным опытом в жизни".

Что известно об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд

Джонни Депп и Эмбер Херд сыграли свадьбу в 2015 году, однако их брак продлился недолго. Уже через 15 месяцев супруги решили расстаться, ведь актриса обвинила звезду "Пиратов Карибского моря" в домашнем насилии. Позже началось их скандальное завершение отношений, в частности суды и публичные обвинения друг друга. Из-за этих ссор карьера Деппа разрушалась - его участие в фильмах и рекламах начали "отменять". Однако в 2022 году актер все же выиграл суд и устроил "победную вечеринку".

Напомним, ранее Эмбер Херд заявила, что до сих пор любит Джонни Деппа.

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