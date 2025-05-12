Трамп пообещал снизить цены на лекарства в США до уровня других стран, - Reuters

Данное решение может помочь сократить расходы США на сотни миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о снижении цен на лекарства до уровня других стран с высоким уровнем дохода. По его словам, препараты будут стоить на 30-80 % меньше.

Издание Reuters пишет, что решение Трампа должно ввести так называемое "ценообразование в странах наибольшего благоприятствования" или международное референтное ценообразование.

США платят больше всех в мире за многие рецептурные лекарства, зачастую почти втрое больше, чем другие развитые страны. Трамп заявил, что хочет ликвидировать этот разрыв, но не уточнил, каким образом.

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По словам четырех лоббистов фармацевтической отрасли, производители лекарств ожидали распоряжения, которое будет направлено на программу медицинского страхования Medicare. Производители лекарств ожидают, что приказ затронет целый ряд препаратов, помимо тех, на которые распространяется Закон о снижении инфляции предыдущего президента США Джо Байдена.

В соответствии с этим законом Medicare согласовала цены на 10 препаратов, и эти цены должны быть введены в действие в следующем году. Еще больше лекарств должны быть согласованы в этом году.

"Государственное установление цен в любой форме вредно для американских пациентов", - заявил Алекс Шрайвер, представитель ведущей лоббистской группы американских фармацевтических компаний "Фармацевтические исследования и производители Америки".

Это уже не первая попытка Трампа привязать цены на лекарства в США к ценам в других странах. Во время его первого срока суд заблокировал предложенную программу международного референтного ценообразования.

По прогнозам его администрации, это предложение пять лет назад должно было сэкономить налогоплательщикам более 85 миллиардов долларов за семь лет, сократив ежегодные расходы США на лекарства более чем на 400 миллиардов долларов.

Пошлины Трампа в отношении лекарств - главные новости

Президент США Дональд Трамп 8 апреля предупредил о ведении "крупных" пошлин на импорт фармацевтической продукции. Данное решение якобы должно стимулировать производителей переносить свои производства в США.

Трамп уже давно сетует на недостаток отечественного фармацевтического производства и неоднократно обещал ввести пошлины, чтобы привлечь в страну новые мощности.

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