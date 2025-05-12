Они планируют подписать соглашения о строительстве атомных электростанций во Вьетнаме.

Вьетнам и Россия договорились быстро провести переговоры и подписать соглашения о строительстве атомных электростанций во Вьетнаме. Как пишет Reuters, об этом говорится в совместном заявлении двух стран после визита в Москву вьетнамского лидера То Лама.

"Разработка станций с передовыми технологиями будет строго соответствовать правилам ядерной и радиационной безопасности и будет направлена ​​на социально-экономическое развитие", - говорится в заявлении.

Кроме того, Вьетнам и Россия также договорились об активизации сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая поставки российской сырой нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам, а также "будут содействовать расширению своих энергетических компаний на территориях друг друга".

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Reuters напоминает, что Вьетнам возобновил планы по строительству атомных электростанций, которые были приостановлены почти десять лет назад. Правительство страны ранее заявляло, что ожидает ввода в эксплуатацию первых атомных электростанций общей мощностью до 6,4 ГВт в период с 2030 по 2035 год.

Также в стране заявляли, что проведут переговоры с зарубежными партнерами о проектах в области атомной энергетики, включая Россию, Японию, Южную Корею, Францию ​​и США.

Санкции против России

Ранее европейские союзники Украины пригрозили новыми санкциями против России, в частности заблокировать газопровод "Северный поток-2", который соединяет Россию с Германией, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями.Мерц предупредил, что, если Москва не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

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