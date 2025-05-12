Андрей также признался, хотел бы участвовать в подобном проекте.

Известный украинский актер и звезда сериала "Женский доктор" Андрей Исаенко высказался о новом главном герое 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Тарасе Цымбалюке.

Не секрет, что мужчины давно знакомы, ведь играли вместе во многих кинолентах. Однако, по словам Исаенко, он не знает, принесет ли пользу Тарасу участие в этом шоу. Более того, сам Андрей отметил, что не согласился бы на такое предложение от создателей проекта.

"Лично я бы отказался от такого", - отметил Исаенко в интервью для kp.ua.

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Актер также добавил, что уже давно женат и у него нет необходимости искать любовь в подобных шоу. Поэтому и не осуждает коллегу за его решение.

"Решил Тарас так сделать - это его право. Пусть делает", - подчеркнул Исаенко.

К слову, 18 апреля канал СТБ объявил, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк стал новым героем "Холостяка". Известно, что съемки реалити стартуют летом этого года, а сейчас пока продолжается сбор анкет будущих участниц. Премьера 14 сезона шоу состоится уже этой осенью.

Напомним, украинский актер-воин Даниил Мирешкин "разнес" новый сезон "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком.

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