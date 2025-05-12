Проверка кандидата на стрессоустойчивость стала очень распространенным явлением.

В большинстве компаний на украинском и заграничном рынке в числе сотрудников есть HR-менеджеры и рекрутеры. Несмотря на то что первые должны работать с уже нанятыми работниками, а вторые - с соискателями, в реальности собеседование может проводить любой менеджер по персоналу. От перемены мест слагаемых сумма не изменилась - "кадровики" продолжают общаться с кандидатами на ту или иную должность и, при необходимости, тестировать их.

Для успешного закрытия некоторых вакансий необходим высокий уровень стрессоустойчивости, поэтому HR и рекрутеры пользуются техниками стресс-тестов. Какие есть методы оценки кандидата по этой механике, зачем они нужны и как к ним относятся сами соискатели - далее в материале.

Что такое стресс-интервью - пример и смысл

Что касается того, какие вопросы задают HR на скрининге, первом интервью, то здесь все максимально просто и нейтрально - вас спросят о профессиональном опыте, личных качествах, навыках, об ожиданиях относительно будущей работы. Могут также попросить привести пример решения конфликта в команде, общения с недовольным заказчиком или выхода из трудной экстренной ситуации. Суть вопроса зависит от сферы деятельности компании и должности, на которую претендует человек.

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На первом интервью стрессовые или даже странные вопросы на собеседовании - редкость, сначала менеджеры пытаются расположить кандидата к себе, побольше узнать о нем и рассказать о компании, и только на втором собеседовании может начаться тест.

Чаще всего стресс-тесты проводят для кандидатов на должность руководителя, менеджера по продажам, сотрудника колл-центра, секретаря, личного помощника топ-менеджера, журналиста, корреспондента, а также других профессий, где нужны "стальные нервы".

Для того чтобы подготовиться к такому интервью, соискатели могут выяснить, какие бывают стресс вопросы на собеседовании. Вот несколько примеров:

"Вы на самом деле считаете, что с вашим опытом работы можно рассчитывать на такую оплату труда?" "Почему вы не можете ответить на вопрос четко? Вам нечего сказать?" "Вам кажется, что я веду с вами диалог агрессивно? Вам некомфортно?" "Вы знаете, что на самом деле о вас думал ваш руководитель в предыдущей компании?" "Как думаете, почему ваше заявление на увольнение так легко подписали? Вы уверены, что вы ценный сотрудник?" "Сколько зайцев поместится в этом кабинете?".

Кроме вопросов, могут быть и другие методы влияния на психику - HR опаздывает, переходит на "ты", копается в телефоне или отвечает на звонок, прерывая кандидата. Также соискателю могут предложить анкету с однотипными вопросами, разместить в помещении, где слишком темно\светло\жарко\холодно, провести собеседование сразу с несколькими кандидатами, нарочито не уделяя время ни одному из них.

Какие тесты используются в HR и не только

В материале New York Post опубликована история бывшего управляющего директора Xero Australia Трента Иннеса, который тестирует кандидатов чашкой кофе. Он говорит, что перед началом собеседования ведет человека на кухню, где делает себе и ему напиток. Затем они вдвоем с чашками возвращаются в кабинет и общаются. После окончания собеседования Иннес смотрит, понесет ли соискатель грязную чашку обратно на кухню - если он оставляет посуду в кабинете, ему отказывают в должности. Иннес считает, что отношение важнее опыта и навыков, и если кандидат не захотел сам отнести свою грязную чашку обратно, то его позиция "сам мой свои чашки", а это не подходит компании. По словам Иннеса, его радует, что такой тест не сдают 5-10% соискателей из 100.

Еще один метод проверки - подсунуть кандидату шатающийся стул. О таком трюке от HR рассказал изданию Mirror человек, брат которого учился в Школе подготовки офицеров по ядерной энергетике. Соискатель должен быть сесть на стул, одна ножка которого чуть короче остальных. Из-за этого во время разговора стул постоянно шатался, раздражая и отвлекая от беседы. Смысл подобного действия был в том, чтобы посмотреть, хватит ли у соискателя нервов не выйти из себя и провести интервью спокойно, а также, сможет ли он прервать разговор и попросить другой стул.

В Hospitality Daily привели еще один пример, как HR проверяет кандидатов в сфере гостинично-ресторанного обслуживания. Там менеджеры по персоналу или руководители могут во время диалога как будто бы нечаянно обронить ручку, просто выпустить ее из рук. И в этот момент они смотрят, что будет делать кандидат. Это тест на сразу три качества:

наблюдательность - заметит ли;

эмпатию - поможет ли поднять;

инициативность - будет ли проявлять себя даже в таких мелочах.

С одной стороны, такие тесты действительно помогают раскрыть личность соискателя, не тратя много времени. С другой, сами кандидаты часто негативно отзываются о подобных техниках. К примеру, один из пользователей Reddit пишет, что такие тесты сводят его с ума:

"Это истощает меня. Моя депрессия обостряется, потому что, хотя я и прошел тесты, я на самом деле не могу хорошо справляться со стрессом".

Другой юзер написал, что считает подобные методы проверки фатальными для самого работодателя: "То, что они хотят убедиться, что вы с самого начала хорошо работаете в условиях стресса, - это огромный тревожный сигнал". Он добавил, что ежедневный стресс = неизбежный сердечный приступ, и никто не заплатит так много, чтобы "покрыть" сокращение жизни человека.

Еще один участник обсуждения высказал свое довольно категоричное мнение, сказав, что "тестирование людей на наличие навыков, которыми они, по их словам, не обладают, - это не "стресс-тестирование". Это идиотизм". По его мнению, если соискатель не говорил, что он стрессоустойчив, не нужно его проверять и намеренно погружать в напряжение.

Один из комментариев на самом деле повергает в шок - юзер говорит, что ему приходится принимать ксанакс, чтобы давать интервью в прямом эфире, не говоря уже о тех, которые специально созданы для стресса.

Иногда стресс-интервью выходит за рамки, менеджеры по персоналу ведут себя слишком агрессивно, а кандидат вынужден защищаться. Изначально безобидный психологический тест превращается в нападение, и доверия это, конечно, не вызывает.

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