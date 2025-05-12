Курс валют в Украине поражает своей стабильностью в условиях войны.

Многие украинцы недоумевают, как в нынешних условиях сохранить и преумножить свои средства. Сделать это становятся все труднее из-за роста инфляции, которую уже не перекрывают доходы от депозитов в гривне, а также пугающих тенденций на валютном рынке.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа все еще наиболее выгодный вариант.

"Не секрет, что стабильность курса гривни сохраняется за счет многомиллиардной финансовой помощи наших западных партнеров. Она поступает вовремя, запланированных средств хватит на восемь месяцев – с мая по декабрь. В следующем году финансовые вливания уменьшатся", - напомнил эксперт.

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По его словам, в следующем году гривня может стремительно обесцениться. При этом он указал, что срок действия гривневых депозитов и ОВГЗ должен подойти к концу в этом году, поэтому облигации со сроком окончания в 2025 году лучше покупать на вторичном рынке, а более долговременные ценные бумаги лучше продавать постепенно.

В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что информация о переходе от доллара к евро при формировании курса гривни вызвали обеспокоенность среди украинцев, начавших покупать евровалюту.

"Это нецелесообразно, особенно если продавать доллары и покупать евро, потому что потери на кросс-курсе будут составлять почти 3%, один евро в таком случае будет стоить примерно на 2 гривни дороже, чем при покупке его непосредственно за гривни", – отметил Забловский.

Он напомню, что в Украине действует трехлетнее бюджетное планирование, поэтому спешить с покупкой евро для сохранения сбережений не стоит.

В свою очередь член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что в 2026 году гривня может девальвировать до 45 гривень за доллар и больше. Он советует покупать доллары за наличные гривни – минимум половину суммы можно хранить дома, а остальное положить на валютные депозиты. Что касается евро, то аналитик советует подождать, потому что европейская валюта должна подешеветь.

Курс доллара в Украине до 18 мая - прогноз банкира

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что с 12 по 18 мая официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,25 - 41,65 гривни, но он будет оставаться ниже начального курса года, установленного на уровне 42,02 гривни за доллар.

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