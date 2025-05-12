'Эквивалент F-16': китайский истребитель J-10C стал звездой конфликта Пакистана и Индии, - BI

Западные эксперты говорят, что эта "птичка" может изменить расклад сил в этом конфликте.

Китайский истребитель J-10C, разработанный Chengdu Aircraft Industry Group, в этом месяце принял участие в обострении между Индией и Пакистаном. После этого самолет оказался в центре внимания, пишет Business Insider.

В среду министр иностранных дел Пакистана заявил, что именно этот одномоторный многоцелевой самолет, который находится на вооружении ВВС Пакистана, был привлечен к операции по уничтожению нескольких индийских боевых самолетов. По информации государственного агентства новостей Пакистана, среди сбитых целей значился французский истребитель Rafale.

После вмешательства США стороны конфликта согласились на деэскалацию. Президент Дональд Трамп объявил в субботу, что Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

Видео дня

Пакистан, военная промышленность которого на 80% базируется на китайских технологиях, начал получать J-10C в 2022 году. Это модернизированная версия J-10 первого поколения, способная нести широкий спектр вооружения - от ракет "воздух-воздух" до авиабомб.

Со времени своего дебюта в 2000-х годах J-10 прошел непрерывную модернизацию и считается китайским ответом на западные легкие истребители, такие как F-16 или Saab Gripen.

Как отметил Дэвид Джордан, старший преподаватель оборонных исследований в Королевском колледже Лондона:

"Представьте себе J-10C примерно как эквивалент поздней модели F-16, но с некоторыми особенностями, такими как его дальнобойный ракетный комплекс, которые могут дать ему преимущество в определенных сценариях".

Конкурент западных "птичек"

J-10 был первой серьезной попыткой Китая создать современный боевой самолет собственного производства. Он поступил на вооружение в 2004 году в варианте J-10A - одномоторного истребителя с крылом типа "утка-дельта". Такая конфигурация обеспечивает более высокую маневренность за счет стабильности, что является преимуществом в воздушных боях.

Конструкция самолета позволяет ему эффективно действовать как против воздушных, так и наземных целей - он может нести высокоточные бомбы, ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" средней дальности.

Несмотря на полностью китайское производство, в основу проекта легли и зарубежные идеи - в частности, от израильских и российских специалистов.

В 2008 году была представлена версия J-10B с уменьшенной радиолокационной видимостью, новым воздухозаборником, системой инфракрасного поиска, обновленной кабиной и улучшенными приборами обнаружения угроз.

А уже в 2015 году стартовало производство J-10C - наиболее усовершенствованной версии. Новый вариант получил радар с фазированной решеткой (AESA), что значительно повысило точность наведения и защиту от радиоэлектронной борьбы. Также в самолет интегрировали системы спутниковой связи, обмена данными, предупреждения о ракетах и меры снижения радиолокационной сигнатуры.

Хотя истребитель до сих пор оснащен российским двигателем АЛ-31Ф, что считается слабым местом, тестируются новые китайские двигатели WS-10.

Последнее обострение с Индией стало первым случаем боевого применения J-10C. Инвесторы сразу отреагировали: акции Chengdu Aircraft Company выросли более чем на 30% на бирже в Шэньчжэне.

"Вы вполне можете увидеть очень жизнеспособного конкурента западной продукции, который участвует в конкурсах на закупку новых истребителей", - отметил Джордан. Он также добавил, что это "может стать вызовом для западных производителей оборонной продукции".

Хотя J-10C и не является самым новым китайским истребителем - это звание принадлежит малозаметному J-20 пятого поколения - он, вероятно, станет самой успешной экспортной моделью Китая.

Другие новости о конфликте между Индией и Пакистаном

Ранее УНИАН сообщал, что сначала Пакистан заявил о масштабном военном наступлении на Индию. "Склад ракет BrahMos уничтожили в районе Беас", - сообщили пакистанские военные, добавив, что также атаковали аэродром Патханкот в западном индийском штате Пенджаб и авиабазу Удхампур в Кашмире.

Однако вскоре после этого Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. "Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.

Вас также могут заинтересовать новости: