Некоторые кандидаты в президенты строят свою предвыборную кампанию на обещании уменьшить помощь украинцам.

Три года назад Польша распахнула двери для миллионов украинских беженцев, бегущих от войны с Россией, и стала не просто логистическим хабом, но и образцом человеческой солидарности и сочувствия. Как пишет Associated Press, хотя сейчас страна остается одним из самых верных союзников Украины и защитником ее интересов, однако в самой Польше тон по отношению к украинцам изменился.

Сейчас в Польше остается около миллиона украинских беженцев, а общее количество граждан Украины составляет около 2 миллионов. Многие из них прибыли до войны в качестве экономических мигрантов. При этом, как отмечает профессор социологии Ягеллонского университета Петр Длугош, согласно опросу Центра изучения общественного мнения в Варшаве, поддержка помощи украинцам снизилась с 94% в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года.

Как напоминает издание, Польша готовится к президентским выборам 18 мая, и растущая усталость от помощи украинцам стала настолько заметной, что некоторые кандидаты посчитали, что могут получить больше голосов, пообещав меньше помогать украинцам.

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Среди последних - консервативный кандидат от партии "Право и справедливость" и один из фаворитов выборов Кароль Навроцкий. Он пообещал, что в случае победы он внесет изменения в законодательство, которые будут отдавать приоритет польским гражданам над украинцами в очереди на медицинские услуги или в школы.

Кандидат от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен даже обвинил украинцев в перегруженности школ, завышенных ценах на жилье и в том, что они пользуются щедростью поляков.

А на митинге крайне правого кандидата Гжегожа Брауна 30 апреля его сторонники сорвали украинский флаг, с балкона мэрии в Бяла-Подляске, который висел там с февраля 2022 года в знак солидарности.

При этом посол Украины в Польше Василий Боднар опровергает утверждения о том, что украинцы берут больше, чем отдают. По его словам, около 35 000 человек получают поддержку, не работая, но то, что они получают, — это лишь малая часть того, что украинцы вносят в виде налогов. Он отметил, что в Польше сейчас работают около 70 000 предприятий, управляемых украинцами.

"Украинцы помогают польской экономике развиваться", — сказал он Associated Press.

Как рассказывает украинка Катерина, прожившая в Польше много лет, она увидела перемены своими глазами. Так, если В 2022 году незнакомцы часто встречали ее сочувственными взглядами и словами "Слава Украине". Но прошлой осенью мужчина в трамвае обругал ее за чтение украинской книги. Этой весной возле офиса социального обеспечения другой мужчина толкнул ее и закричал: "Никто тебя здесь не хочет".

"Такие инциденты остаются редкими — сосуществование поляков и украинцев в дружеских отношениях по-прежнему является нормой. Но она считает, что такие инциденты были немыслимы три года назад", - пишет AP.

Украинские беженцы в Европе - новости

Ранее стало известно, что Польша может значительно ужесточить правила приобретения гражданства иностранцами, в том числе беженцами из Украины. Сейчас чтобы претендовать на получение польского паспорта, иностранцу достаточно прожить в стране всего три года. Однако партия "Право и Справедливость" призывает увеличить до 10 лет минимальные сроки проживания в стране для тех, кто претендует на гражданство.

Украинским беженцам также станет труднее навсегда остаться во Франции. МИД страны издал директиву, которая содержит более жесткие требования по владению французским языком и социальной интеграции для кандидатов на гражданство.

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