Международное расследование катастрофы МН17: кто и как сбил Boeing (полный текст отчета)

Сегодня следствием были представлены промежуточные выводы, в том числе о системе вооружения, из которого был сбит самолет, и о месте запуска ракеты, говорится в сообщении на сайте СБУ.

Кроме того, в распоряжении следствия есть доказательства, которые позволяют утверждать, что местом запуска ракеты было поле в районе пгт Первомайское, которое на то время находилось под контролем пророссийских боевиков.

Версии

Проведенные экспертные исследования, слова свидетелей, данные, снятые с сетей мобильной связи, спутниковые снимки, радиолокационные данные, экспертные заключения и другие доказательства, которыми располагает следствие, указывают на то, что самолет был сбит зенитным комплексом с земли.

При этом отмечается, что международной следственной группой были обработаны и другие версии причин катастрофы. В частности, следствием были исключены версии о нештатной ситуации и теракт на борту самолета. Наоборот, результаты экспертных исследований подтверждают версию о том, что самолет потерпел разрушительное воздействие извне. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была проверена, однако, на основании радиолокационных данных, показаний свидетелей и данных экспертных исследований, она была признана несостоятельной.

Международная следственная группа располагает достаточным количеством радиолокационных данных (полученных как от Украины, так и от России), которые в совокупности дают полную картину воздушного пространства над восточной частью Украины. На основании этих данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не было.

На прошлой неделе Российская Федерация заявила об обнаружении "новых" данных первичной радиолокации, на основании которых она также сделала вывод о том, что вблизи авиалайнера других летательных аппаратов, которые могли бы его сбить, не было.

Средства поражения

Расследование показало, что самолет, совершавший рейс МН17, был сбит ракетой серии 9М38, которые используется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Следствие сопоставило фрагменты вероятного средства поражения, обнаруженные на месте катастрофы, с материалом сравнения. Для этого были проведены разборки различных типов ракет серии 9М38 ЗРК "Бук" и проведен сравнительный анализ данного опорного материала с металлическими фрагментами, найденными на месте катастрофы.

Судебная экспертиза

В задачи группы экспертов входило установление связи между выявленными фрагментами и обстоятельствами сбития рейса МН17. Необходимо было доказать, что эти фрагменты не находились на этой территории до момента катастрофы и не были помещены туда третьими лицами впоследствии. Место катастрофы было огорожено с целью проведения осмотра экспертами. Очевидно, что доступ к месту падения самолета был свободен.

Два примера, подтверждающие наличие связи:

• При вскрытии тел членов летного экипажа было обнаружено несколько осколков боевой части ракеты серии 9М38 ЗРК "Бук". На поверхности одного из фрагментов были обнаружены следы стекла характерного типа, используемого в конструкциях кабины пилотов самолета Боинг 777. Было установлено, что данный фрагмент проник внутрь воздушного судна снаружи через окно кабины.

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• В одном из оконных проемов был обнаружен металлический фрагмент, идентифицированный как фрагмент ракеты серии 9М38 ЗРК "Бук". Этот фрагмент был извлечен из отверстия в деформированном виде, что свидетельствует о том, что он попал в окно в результате взрыва большой мощности.

Транспортировка ЗРК

Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому следовала СОУ ЗРК "Бук" на территорию Украины, а также маршрут ее движения в обратном направлении. Это стало возможным благодаря обработке информации, полученной из записей перехваченных телефонных разговоров, показаний свидетелей, фотографий и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях, а также видеоматериала, который еще не придавался огласке и был получен от свидетеля. ЗРК перемещался с территории России на территорию восточной Украины и позже был перевезен на белом тягаче марки "Volvo" и трале. Это транспортное средство сопровождало несколько машин и люди в военной форме.

Территория запуска ракеты

Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали сельскохозяйственные угодья неподалеку от пгт Первомайское. Этот факт подтверждается информацией, предоставленной большим количеством свидетелей, которые видели и которым удалось зафиксировать конденсационный след ракеты, запущенной с помощью ЗРК "Бук", а также ее движение в воздухе. Другая группа свидетелей помогла установить связь между конденсационным следом и СОУ ЗРК "Бук", которую они видели ранее 17 июля 2014 года.

Следственная группа провела работу со свидетелями, которые видели столб дыма, СОУ ЗРК "Бук" на месте запуска ракеты в районе пгт Первомайское, а также саму ракету после момента ее запуска.

Журналисты взяли интервью у свидетелей, которые наблюдали за запуском ракеты с небольшого расстояния от места запуска. Эти свидетели утверждают, что они слышали очень интенсивный и высокий свистящий звук.

После того, как запуск ракеты был проведен с помощью ЗРК "Бук", СОУ ЗРК "Бук" покинули место запуска ракеты своим ходом. Через некоторое время ее снова погрузили на тягач марки "Volvo" и отвезли к российской границе. Ночью колонна пересекла границу в направлении Российской Федерации.

Виновные лица

На данный момент международная следственная группа установила личности почти 100 людей, которые могут быть причастны к сбитому MH17 или транспортировке самоходной огневой установки "Бук". Следователи получали информацию об этих людях из разных источников, такие как записи перехваченных телефонных разговоров и показания. Кроме этого, ведется расследование относительно структуры командования.

Международная следственная группа отмечает, что она продолжает разыскивать дополнительную информацию и доказательства, в том числе и информацию о свидетелях, которые имели непосредственное отношение к совершенному преступлению. Украинское законодательство предусматривает меньший срок заключения, а за определенных обстоятельств освобождения от уголовной ответственности для тех, кто будет сотрудничать со следствием.

Международная следственная группа будет активно занято расследование в ближайшее время, и из этих соображений соглашение с международными следователями было продолжено вчера до 1 января 2018 года.

Полный текст отчета

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT) представила первые результаты уголовного расследования причин катастрофы авиалайнера рейса МН17 17 июля 2014 года

В рамках этой следственной группы совместно работают представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

I Исследование различных версий

Объединенная следственная группа (JIT) провела максимально широкое расследование, исследуя ряд версий. Две из них могли быть исключены уже вскоре: несчастный случай вследствие технических причин или человеческого фактора и возможность теракта, совершенного лицом, которое находится внутри авиалайнера. Оба сценария были исследованы, не найдено ничего, что указывает в этих направлениях. Совет безопасности Нидерландов (OVV) уже объявил этот вывод 13 октября прошлого года.

После этого оставались еще две версии.

Во-первых, возможность того, что авиалайнер рейса МН17 был сбит другим самолетом, имеет определенную систему вооружения. Данную версию называют также версия: «воздух - воздух».

За истекший период следственным удалось исключить и эту версию – «воздух-воздух».

Далее объяснение того, как следователи пришли к такому выводу:

Если бы авиалайнер рейса МН17 был сбит другим летательным аппаратом, он был бы обнаружен радиолокационными системами. Радиолокационные изображения (РЛИ) стали поводом для многих споров и беспокойства, но мы имеем в своем распоряжении достаточное количество РЛИ, имеющих ключевое значение. Находящиеся в нашем распоряжении РЛИ предоставлены Объединенной следственной группе JIT как Украиной, так и Российской Федерацией. Недавно группа JIT после осуществления интенсивных розыскных мероприятий, обнаружила ценные первичные данные военных радиолокационных систем, зафиксированные мобильным радаром в Украине. Эти данные принадлежали к исследуемому региону. Момент, который нас интересует, данный мобильный радар проводил испытания нового программного обеспечения. Данный радар имел ограниченный диапазон, но обнаружил авиалайнер рейса МН17 и, кроме того, послужил для довершения картины.

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Поэтому, с нашей точки зрения, дискуссию относительно РЛИ можно считать закрытой. Сегодня мы хотели бы подчеркнуть, что материалы в нашем распоряжении дают более чем достаточную базу для выводов в уголовном расследовании. Поэтому мы не нуждаемся в дальнейших дополнительных материалах, чтобы придать еще большей убедительности уголовном досье.

Кроме имеющихся в нашем распоряжении РЛИ, мы имеем в своем распоряжении протоколы допросов свидетелей, как, например, авиадиспетчеров, которые находились на дежурстве в момент катастрофы. Следственные группы JIT имеют также аудиозаписи переговоров украинских авиадиспетчеров с пилотами самолетов, пролетавших в украинском воздушном пространстве 17 июля 2014 года, включая авиалайнер рейса МН17.

Все эти данные в комплексе создают достаточно полное представление о передвижении воздушных судов в непосредственном окружении авиалайнера рейса МН17. На базе этого представления следственные группы JIT пришли к выводу, что в районе авиалайнера рейса МН17 не находилось никаких воздушных судов, которые могли его сбить. Этого уже достаточно, чтобы исключить данную версию. Кроме этого, много других собранных доказательств вносят свой вклад в доказательную базу в пользу последней версии. И эта версия такая: авиалайнер рейса МН17 сбит наземным зенитно-ракетным комплексом.

Также и Российская Федерация поставила нас в известность о том, что она имеет в своем распоряжении «новые» РЛИ. Исходя из этих соображений, предоставленных Российской Федерацией, также был сделан вывод о том, что на них не видно 2-го воздушного судна, которое могло бы сбить авиалайнер рейса МН17. Также и в других вопросах эти изображения не противоречат нашим нынешним выводам.

На базе массы собранных доказательств мы смогли установить, что именно это был настоящий сценарий событий и что именно он имел место.

Результаты уголовного расследования, а именно в плане использованной оружия и места запуска этого оружия, будут проиллюстрированы с помощью трех видеофильмов. В их кадрах будет продемонстрирована подборка собранных доказательств.

Часть кадров отражает настоящие материалы и события, часть сделана с помощью компьютерной анимации, то есть созданных нами изображений. Два замечания перед показом. В некоторых записях телефонных разговоров, которые будут прослушаны, упоминаются имена отдельных лиц. Из этого еще не следует, что эти лица являются подозреваемыми. Кроме этого, я бы хотел отметить относительно написания названий населенных пунктов востока Украины. Названия некоторых населенных пунктов имеет разное написание, что, среди прочего, связаны с различиями между украинским и русским языками.

Контекст

В пояснениях к ситуации в июле 2014 года на востоке Украины будет использоваться слово «сепаратисты». Объединенная следственная группа JIT объясняет, что под этим термином подразумеваются все лица, независимо от их национальной принадлежности, которые воюют на востоке Украины против украинских правительственных войск.

В июле 2014 года на юго-востоке Донецкой области велись тяжелые бои. Сепаратисты вели бои, стремясь обеспечить коридор до российской границы, который проходит на юге зоны конфликта. Во время вооруженных столкновений украинская армия пыталась путем активного использования авиации остановить это наступление. Вследствие этого сепаратисты понесли значительные потери, как в численности личного состава, так и военном снаряжении. Из записей перехваченных телефонных разговоров следует, что сепаратисты в канун празднования 17 июля обсуждали нехватку более эффективных зенитных комплексов для защиты от атак с воздуха. В этих переговорах конкретно упоминается система «Бук». Это связано с тем, что система "Бук" имеет более широкий радиус поражения, чем зенитные ракетные комплексы, такие, как «Стрела» и «Игла», которыми до этого пользовались сепаратисты.

В качестве иллюстрации были обнародованы перехваченные телефонные переговоры участников вооруженных формирований на стороне пророссийских сепаратистов, которые разговаривают на русском языке. Эти беседы представляют ценность для расследования и имели место вечером 16 июля 2014 года и ранним утром 17 июля 2014 года.

Из этих бесед следует, что сепаратисты имели острую потребность в зенитно-ракетных комплексах БУК, и что они им действительно были поставлены.

II Оружие

По результатам уголовного расследования можно сделать вывод, что 17 июля 2014 г. авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной из самоходной огневой установки БУК. Этот вывод совпадает с заключением Совета безопасности Нидерландов OVV от 13 октября 2015 г. Огневая установка БУК доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию Российской Федерации.

III Криминалистическая экспертиза

В процессе расследования следователи часто прибегали к помощи экспертов-криминалистов. Именно благодаря криминалистическим экспертизам удалось установить, что авиалайнер рейса МН17 сбит ракетой серии 9М38.

Кроме криминалистической экспертизы, проводилось так называемое имитационное моделирование. Имитационное моделирование предполагает инициацию взрыва боевой части и целого ракеты в специально подготовленных для испытаний условиях, осуществленного группой экспертов-криминалистов из стран, входящих в JIT. В месте имитационного моделирования, в числе прочего, вокруг боевой части и ракеты были установлены алюминиевые листы, имитирующие обшивку самолета. Вокруг места имитационного моделирования была установлена измерительная аппаратура, в том числе высокоскоростная видеокамера.

В процессе имитационного моделирования, проведены различные измерения, как, например, измерение скорости поражающих элементов боевой части после детонации. При этом стало возможным увидеть картину поражения вышеуказанных алюминиевых листов в результате перфорации поражающими элементами, выпущенными из боевой части и частями ракеты. Результаты этих испытаний сравнивались с другими данными расследования, как, например, с различными фрагментами, обнаруженными в ходе криминалистической экспертизы. Главная цель этих испытаний заключалась в расчете траектории ракеты и сравнение картины поражения со следами, обнаруженными на месте катастрофы.

IV Маршрут и место запуска

Использована для этого установка BUK-ТELAR доставлена на восток Украины с территории Российской Федерации. Следственная группа смогла скрупулезно восстановить маршрут, проложенный установкой Бук и сопровождающими транспортными средствами. Сначала это делали с помощью перехваченных телефонных переговоров и видео - и фотокадров, найденных в социальных сетях.

Следственные группы JIT провели следственные действия по установлению ряда мест запуска. Также были изучены два места в непосредственно вблизи поселка Зарощенское. Эта зона была указана, среди прочих, Министерством обороны Российской Федерации как место запуска ракеты. При этом было отмечено, что эта зона находилась под контролем Украины. Однако расследование показало, что запуск осуществлялся не из этой зоны. Кроме того, оказалось, что эта зона не была под контролем Украины, но находилась под контролем пророссийских сепаратистов.

В перехваченном телефонном разговоре двух сепаратистов, который состоялся в июне 2015 года, речь идет об информации, которая, очевидно, распространялась в тот момент, о том, что Боинг (рейс МН17) был якобы сбит зенитным комплексом из поселка Зарощенское. Один из участников беседы наверняка знал, что Зарощенское не было местом запуска, а также что Зарощенское в тот момент находилось в руках сепаратистов. Объединенная следственная группа JIT имеет также и другие доказательства, подтверждающие этот вывод.

Для точного установления места запуска следственные группы JIT проводили различные виды следственных действий. Эти следственные действия проводились как в Украине, так и в Бельгии, Австралии и Нидерландах и охватывали как криминалистическую экспертизу, так и тактические расследования и расследования различных видов цифровой телекоммуникации. Так, в числе прочего, группа специалистов посетила в июне 2015 г. зону катастрофы. При этом эксперты отобрали образцы почвы из разных мест, которые фигурировали как возможные места запуска. Эти образцы были переданы на экспертизу в Нидерландский Институт криминалистической экспертизы (NFI). Также на месте были произведены замеры сетей для определения мест и диапазона сигналов сотовых вышек. Кроме этого, были проанализированы и исследованы на предмет достоверности различного рода изобразительные материалы. Были также допрошены свидетели, в числе прочего следственным судьей из Нидерландов.

За прошедшие два года следственная группа собрала значительное количество доказательств, имеющих отношение к месту запуска. В результате пришли к выводу, что запуск был осуществлен с сельскохозяйственного поля возле пгт Первомайское. Речь идет о поле площадью 500 на 600 метров. В радиусе 5 километров это самая высокая точка. Поле окружено деревьями по всем сторонам, кроме западной. Уже ранее Совет безопасности Нидерландов (OVV) пришел к выводу, что ракета была запущена в зоне 320 квадратных километров на юго-восток от Грабово. Поле у поселка Первомайское входит в эту зону.

Этот вывод, сделанный Объединенной следственной группой JIT, нашел свое подтверждение в материалах, недавно полученных от Соединенных Штатов Америки и Европейского управления космических исследований.

США

В ответ на британский запрос о правовой помощи США предоставили отчет, в котором была изложена оценка информации о нападении на авиалайнер рейса МН17. Этот отчет может быть использован в суде. Власти США пришли к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой SA-11 класса земля-воздух, известной также под названием зенитного комплекса БУК, выпущенной с места, что находится примерно в шести километрах на юг от села Снежное на востоке Украины.

Этот вывод соответствует расстоянию до вышеуказанного места запуска у поселка Первомайское. Власти США объяснили, как они пришли к такому выводу. Кроме того, США указали, что уверены в том, что запуск не мог быть сделан из зенитных комплексов Украины, и что сценарий «воздух-воздух» невозможен.

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Национальный прокурор по борьбе с терроризмом ознакомились с материалами, которые лежат в основе данных выводов и являются государственной тайной (разведывательной информации), и разделяют данный вывод на основе предоставленной информации и объяснений.

ESA

Европейское управление космических исследований ESA интенсивно помогало в поиске ценных для расследования спутниковых изображений. Управление ESA не только предоставило съемки, сделанные спутниками, но и выводы экспертов, которые проанализировали эти изображения. В вопросе установления места запуска выводы управления ESA подтверждают выводы следователей группы JIT.

Кроме того, недавно Российская Федерация снова предоставила информацию в ответ на ряд еще не выполненных просьб Нидерландов, поданных в рамках запросов о правовой помощи. Предоставленные материалы в некоторых аспектах поддерживают не все выводы, которые представляются сегодня. Однако учитывая большое количество и разнообразие других собранных следственной группой JIT доказательств, мы не испытываем никаких сомнений в верности представленных нами сегодня выводов.

Относительно «новых» первичных радиолокационных изображений (РЛИ), о которых заявила Российская Федерация в прошлый понедельник, эти изображения еще не переданы группе JIT и, таким образом, еще не были исследованы. Разумеется, данные РЛИ будут исследованы сразу после того, как будут переданы в распоряжение следователей.

ВЫВОДЫ:

Группа JIT пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной из самоходной огневой установки БУК с сельскохозяйственного поля в районе пгт Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Самоходная огневая установка БУК доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была вновь возвращена на территорию Российской Федерации.

V Причастные лица

Вашему вниманию были представлены выводы о том, что произошло и где это произошло. Не все в вышесказанном является новым. Но главным сегодня является то, что уголовное расследование в данный момент достигло такой фазы, когда приведенные выводы могут быть подтверждены доказательствами. Конечно, последнее слово принадлежит суду.

Остается дать ответ на вопрос о том, кто несет за это ответственность? Кто был причастен к поставке, доставке, охране и вывозе комплекса БУК и (или) к нападению на авиалайнер рейса МН17. За прошедшие два года в этой части расследования сделаны важные шаги, но расследование еще не завершено. Сейчас, когда мы точно знаем, что произошло с авиалайнером рейса МН17, расследование сможет быть полностью направлено на поиски ответов на подобные вопросы.

Хотя мы сегодня еще не можем проинформировать о результатах расследования, направленного на выявление виновных, мы уже можем сообщить, что определены примерно сто человек, которые тем или иным образом могут быть связаны с нападением на авиалайнер рейса МН17 или транспортировкой зенитного комплекса БУК. Лица этих 100 человек нами уже установлены. Они были обнаружены благодаря различным источникам, таким как перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

Среди прочего речь идет о лицах, которые сыграли активную роль в получении комплекса БУК и организации его транспортировки на место запуска. Среди них есть те, кто внесли свою лепту в материально-техническое обеспечение и поддержку. Это, среди прочего, те, кто сопровождал транспортировку комплекса БУК.

Не все эти лица становятся подозреваемыми автоматически. Для вынесения оценки о том, совершили ли эти лица уголовные действия, и, таким образом, о том, могут ли они быть квалифицированы как подозреваемые, в числе прочего, важно прояснить картину иерархической структуры при применении данного вида вооружения.

Кто дал приказ доставить комплекс БУК и кто дал приказ сбить авиалайнер рейса МН17? Принял экипаж такое решение самостоятельно или он выполнял команду сверху? Что было известно лицам, которые участвовали в этой операции? Все обстоятельства такого рода играют роль в решении вопроса о том, кто будет квалифицирован как свидетель, а кто в качестве подозреваемого.

Для следственной группы JIT важно прояснить картину о том, какую роль играли все причастные, и поэтому сегодня мы вновь обращаемся к свидетелям. Прежде всего, мы призываем свидетелей, которые имеют внутреннюю информацию, которые могут дать дополнительные сведения о роли различных причастных лиц, обратиться к Объединенной следственной группе JIT.

Уголовное право Украины предусматривает различные возможности для тех, кто готов дать показания, как, например, права для лиц, которые добровольно сообщают о совершении правонарушения или возможность снижения меры наказания при содействии следствию.

На Интернет-странице Объединенной следственной группы JIT приведена информация для свидетелей, готовых дать показания. Адрес страницы www.jitmh17.com

Сегодня на Интернет-странице Объединенной следственной группы JIT мы также опубликуем ряд записей телефонных разговоров с просьбой предоставить информацию относительно различных фрагментов данных разговоров. Мы просим тех, кто знает участников этих разговоров, сообщить об этом в Объединенной следственной группе JIT.

В завершение: Сколько еще времени займет уголовное расследование, сказать, увы, невозможно. Это зависит от того, как расследование будет развиваться дальше, и от свидетелей, с которыми мы сможем поговорить. И сегодня это расследование идет полным ходом.

С этой целью вчерапродлили соглашение о работе Объединенной следственной группы JIT. Таким образом, наша следственная группа будет по-прежнему прилагать совместные усилия, направленные на успешное завершение этого важного расследования.