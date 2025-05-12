Глава Офиса президента подчеркнул, что поведение российского диктатора было прогнозируемым.

Российский диктатор Владимир Путин де-факто отказался пойти на перемирие с 12 мая. Впрочем, для Украины это не стало неожиданностью. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "РБК-Украина".

"Думаю, для украинцев это не новость. Мы годами вели переговоры с агрессором и знаем, как они умеют тянуть время. Украина больше всего стремится к справедливому и прочному миру. И мы прямо говорим об этом на всех уровнях. Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, если Россия действительно готова к переговорам, необходимо принять предложения США и европейских партнеров о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня.

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"Эта позиция четко обозначена, и мы неоднократно озвучивали ее в общении с партнерами. Думаю, вы уже видели твит президента. Так поступают только сильные лидеры. Сегодня мяч на стороне Москвы. Если Кремль действительно заинтересован в мире - он знает, что нужно делать. Украина - за мир, но не за его имитацию", - добавил Ермак.

Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

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