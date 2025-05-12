Рассказываем, когда появился первый купальник-бикини, и почему этот маленький кусочек ткани вызвал мировой переполох.

Трудно поверить, но за непристойного вида купальник раньше могли посадить, а популярный ныне бикини осуждали и носить его считалось грехом. Кто создал бикини и для чего, почему купальник так называется, а также как женщинам удалось пережить "гонения" и отвоевать себе право носить то, что удобно - рассказываем в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, что привлекает мужчин - какие женские черты просто сводят их с ума.

Когда появился первый купальник

Сегодня бикини - один из самых популярных купальников, но оказывается крошечные раздельные купальные костюмы существовали еще в Древнем Риме, пишет издание WWD. На одной из сицилийских вилл Романа дель Казале, которая славится коллекцией римских мозаик IV века, изображены женщины-спортсменки в одежде, похожей на бикини. Из этого был сделан вывод, что такой в те времена была одежда для спорта и плавания.

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После падения Римской империи спорт и плавание стали непопулярны, а океан в высшем обществе стали рассматривать как источник болезней - купаться решили в банях. Правда, в XVIII веке купание в море все же вернулось, как популярный вид времяпровождения - до аристократов стало доходить, насколько полезно это может быть.

Если говорить о том, как выглядели купальники в 1700-х годах, то это были далеко не бикини. Купальный костюм того времени - свободное платье из шерсти или фланели, брюки-шаровары и чулки. В подол платья вшивали небольшие свинцовые грузики - чтобы, не дай Бог, подол не всплыл и не обнажил что-то. Костюм сам по себе был тяжелым, а когда намокал, то двигаться в нем было неимоверно сложно.

В 1800-х годах рукава у платьев купального костюма стали короче, но он все так же оставался тяжелым. К концу 1800-х чулки надевали уже не всегда, а сам купальник выглядел как блузка, которая крепилась к паре брюк. Сверху - юбка до колена, чтобы отвлечь внимание от женских бедер. Со временем брюки превратились в шорты, а сама ткань стала более легкой.

Когда и кто создал бикини

В 1900-х годах в моде произошла небольшая революция: производители разрабатывали и совершенствовали варианты для суши и моря, и к купальникам стали относиться более либерально. Поворотным стал 1912 год - на Олимпийских играх в Стокгольме женские команды по плаванию уже носили цельные купальники с открытыми руками и подолом до середины бедра. Но публичная нагота все же оставалась проблемой.

Технически бикини было изобретено в 1940-х годах. После Второй Мировой в дефиците были многие товары, в том числе и ткани, поэтому расходы старались сократить.

В 1946 году французские модельеры Жак Хейм и Луи Реар, независимо друг от друга, выпустили свои версии бикини. Хейм свой дизайн назвал "атомом" - мельчайшая частица материи, а Реар - "бикини", в честь места в южной части Тихого океана, где США испытывали атомную бомбу во время войны. Вдохновленный этим событием, бывший инженер-автомобилестроитель Луи Реар решил сбросить свою "бомбу" на послевоенную Францию.

Хейм презентовал модель как "Самый маленький купальник в мире", но Реар его однозначно переплюнул, сделав своим слоганом - "Меньше, чем самый маленький купальник".

Бикини Реара представила танцовщица Мишелин Бернардини на показе мод у бассейна в Париже - более никто из моделей не рискнул надеть скандальные кусочки ткани. Бикини состояло из четырех треугольников, которые были скреплены, как и современные модели. Будущий главный редактор Vogue Диана Вриланд окрестила этот купальник как "самая важная вещь со времен атомной бомбы".

Бикини стали набирать популярность в Европе, а в 1951-м даже прошел Фестиваль бикини - "Мисс Мира". Победила представительница Швеции, которую короновали в скандальном купальнике. Папа Римский Пий XII раскритиковал модель, а бикини окрестил греховным. Его запретили на конкурсах красоты, а также в Италии, Испании, Португалии и Бельгии, в США нравы были еще строже. В Австралии, в 1952-м, модель Энн Фергюсон попросили покинуть пляж Серферс-Парадайз в Квинсленде - ее купальник сочли слишком откровенным.

Но в 60-х годах прошлого века тенденции изменились - бикини из скандальных превратилось в мейнстрим. Такие иконы как Брижит Бардо и Ракель Уэлч сделали новую форму купальников модной. Сексуальная революция набирала обороты, что сделало бикини невероятно популярным. Актриса Урсула Андресс в 1962 году появилась на экранах в первом фильме о Джеймсе Бонде в белом бикини - эта сцена из "Доктор Ноу" стала культовой, и через 40 лет ее повторила Холли Берри в "Умри, но не сейчас".

К 90-м годам бикини начали эволюционировать. Новые стили, такие, как микрокини, породили целые индустрии, поскольку стали популярными бразильская депиляция и спрей-загар. Бикини стали официальной формой олимпийских волейболистов в 1996 году, а в следующем году конкурс "Мисс Америка" отменил запрет на бикини.

Сегодня бикини являются одной из самых популярных форм купальных костюмов и, к счастью, за них не сажают в тюрьму.

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