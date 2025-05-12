Жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями.

Начало недели в Киеве, 12 мая, будет прохладным и сухим. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром будет +6°, днем температура максимально повысится до +14°, а к вечеру похолодает до +10°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без дождей.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода на сегодня - прогноз на 12 мая

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +12°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 мая ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +2°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+8°, дождь.

В Одессе 12 мая - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, дождь.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +14°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+15°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +18°, ливень.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +19°, дождь.

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