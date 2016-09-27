Новый рубеж российского вранья

17 июля 2014 года произошла трагедия, кардинально изменившая характер российской агрессии в Украине. В этот день в небе над Донецком был сбит малазийский Боинг. Погибло почти 300 человек. Если до этого многие страны Европы не хотели реально замечать, что происходит на востоке Украины в угоду экономическим связям с Москвой, то смерть граждан ЕС заставила изменить подход к ситуации во многих европейских столицах. Политики просто были вынуждены открыть глаза. Против России были введены санкции, которые продолжают действовать до сих пор, а Украине начал помогать почти весь цивилизованный мир.

Многие, особенно в России, пытаются вычеркнуть из памяти события, происходящие на Донбассе в те горячие дни. Тогда Кремль, после практически бескровной оккупации Крыма, был одержим идеей разрушения украинского государства и носился с идеей мифической «Новороссии». Для ее реализации тысячи солдат и офицеров российской армии «добровольно» ушли в «отпуск» и на штатной технике отправились завоевывать украинские земли. Именно так в Кремле объясняли появление сотен свежих могил в разных регионах своей огромной страны. Украина, как умела, возвращала российских «добровольцев» домой. В разном виде.

Вместе с тем, официально отказавшись от версии украинских самолетов-невидимок, в российском Минобороны предоставили очередные «неопровержимые доказательства» атаки украинских военных на рейс МН17

Тогда чуть ли не ежедневно в сводках боевых действий сообщалась о потерях украинских боевых самолетов и вертолетов, останавливающих колонны «заблудившейся» российской техники. Путин два года назад объяснял, что военная техника для такого конфликта «всегда найдется», а зенитно-ракетные системы, как и российскую форму, очевидно, можно купить «в любом военторге». И не удивительно, что 17 июля 2014 года российские государственные информагентства, к примеру, ТАСС, со ссылкой на боевиков, оккупировавших часть Донбасса, гордо рапортовали о поражении очередного украинского Ан-26.

Когда же стало известно, что был сбит пассажирский борт, российская пропаганда стала со скоростью звука плодить различные версии случившегося и разрабатывать конспирологические теории. Придумали испанского диспетчера Карлоса, который якобы вел Boeing-777, и едва ли не в бинокль видел два истребителя с трезубцами на крыльях. Аналогичная картина - в виде двух самолетов–стервятников, якобы атакующих гражданский борт - привиделась многим боевикам и «очевидцам», в деталях рассказывающим российским СМИ, как они лично «наблюдали! эту сцену на высоте 10 тысяч метров. Был еще и «секретный свидетель», чьи показания должны были снять все обвинения с России, переложив вину на украинского героя - реального боевого летчика, на то время, капитана - Владислава Волошина. А когда выяснилось, штурмовик Су-25, на который кивали в Кремле, по своим техническим характеристикам просто не в состоянии поражать цели на такой высоте, российские «аналитики» с легкостью переквалифицировали его в истребитель Су-27.

21 июля 2014 года в «Центре управления повседневной деятельностью воздушно-космических сил» России о причинах трагедии с Боингом уверенно размышлял начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Картапалов. На красивых слайдах он показывал якобы перемещения украинских зенитно-ракетных комплексов Бук-М1. Тогда было также заявлено, что российскими средствами контроля воздушной обстановки в 5 км от «Боинга-777» был зафиксирован самолет украинских ВВС Су-25. «С какой целью боевой самолет совершал полет по воздушной трассе гражданской авиации практически одновременно и на одном эшелоне с пассажирским воздушным судном? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос», - озабочено интересовался российский генерал.

Спустя более чем два года в этом же зале прозвучал ответ. Оказалось, летчика Волошина, пилотирующего Су-25 рядом с Боингом, не было. Как не было и Су-27.

Так, накануне публикации результатов расследования катастрофы голландскими следователями, запланированной на 28 сентября, «империя» решила нанести упреждающий удар. Россия неожиданно обнародовала данные своих радиолокаторов и сообщила: вблизи «малазийского самолета не было никаких сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его крушения».

Спустя более чем два года в этом же зале прозвучал ответ. Оказалось, летчика Волошина, пилотирующего Су-25 рядом с Боингом, не было. Как не было и Су-27

Вместе с тем, официально отказавшись от версии украинских самолетов-невидимок, в российском Минобороны предоставили очередные «неопровержимые доказательства» атаки украинских военных на рейс МН17. Теперь отрабатывается исключительно версия пуска ракеты ЗРК «Бук», чтобы быть ближе к результатам голландского расследования. Оказывается, российские радиотехнические войска полностью, до мельчайших деталей, видели всю обстановку. Причем исключительно на захваченной части Донбасса. И особенно - в районе населенного пункта Снежное, откуда, по данным международного расследования, и был осуществлен пуск.

Как заявил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал Кобан, если бы ракета была выпущена с неподконтрольной Украине части Донецкой области, то ее бы зафиксировал российский локатор. Очевидно, тот самый, который два года назад там же «нашел» украинский Су-25.

Для пущей убедительности товарищ генерал даже рассказал, как «глаза» российской армии обнаружили свой барражирующий вдоль российско-украинской границы беспилотник «Орлан-10». Мол, он в два раза меньше ракеты «Бука», и если его увидели, то и атаку с приграничной части захваченного Донбасса не пропустили. Вот только и с этими «Орланами» есть маленькая незадача. Как только их сбивают украинские военные, это чудо российской техники автоматически «уходит в отпуск», и российские «партнеры» снова делают вид, что аппарат - не их, а сами они - не причем.

Таким образом, российское министерство обороны, или, точнее, министерство дезинформации, перешло на новый рубеж вранья. Когда собраны доказательства несостоятельности их сказок об украинских самолетах, обкатывается версия украинских «Буков».

Таким образом, российское министерство обороны, или, точнее, министерство дезинформации, перешло на новый рубеж вранья

Когда же будет официально и поименно назван состав российского расчета «Бук», потерявшегося на Донбассе, в Минобороны РФ придумают новое оправдание. И, похоже, так будет продолжаться до бесконечности. Пока происходящее на востоке Украины не будет названо своими именами. Пока блуждание российских военных на украинских землях не будет официально признано вторжением.

Роман Цимбалюк, Москва