Украинские военные в зоне АТО снова сбили российский беспилотник

Украинские военные сбили очередной российский беспилотный летательный аппарат в зоне проведения антитеррористической операции, вблизи населенного пункта Амвросиевка.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Обнародованы фотографии беспилотника.

Речь идет об «Орлане-10» - многоцелевом беспилотном летательном аппарате производства ООО «Специальный технологический центр» Санкт-Петербург (Россия). Комплекс «Орлан-10» состоит из базовой станции и нескольких БПЛА. Максимальная взлетная масса БПЛА, по разным данным, составляет от 14 до 18 кг. Комплекс оснащен катапультовым стартом. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км.

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«Данный экземпляр использовался враждебными силами для целеуказания с последующим нанесением огневого удара по опорному пункту подразделения Вооруженных сил Украины», - отмечается в сообщении.

28 мая 2014 года в ходе АТО на востоке Украины уже был сбит «Орлан-10».