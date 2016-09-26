В России опровергли свою же версию о крушении МН17 от "атаки украинского штурмовика"

Об этом заявил на брифинге заместитель главного конструктора российского трассового радиолокационного комплекса "Утёс-Т" научно-производственного объединения "Лианозовский электромеханический завод" Виктор Мещеряков, сообщает РИА Новости.

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"Никаких сторонних воздушных объектов поблизости от малайзийского самолета радиолокатор не фиксировал. Исключение составляют два гражданских судна с номерами 1775 и 4722. Первое судно пересекалось с малайзийским самолетом задолго до катастрофы, а второе находилось на расстоянии более 30 километров от него. До момента разрушения самолета мы наблюдаем отсутствие сторонних объектов", — сказал он.

Напомним, в России утверждали, что один украинский самолет был в непосредственной близости от MH17 в день катастрофы. Это было "подтверждено" данными российских радиолокаторов и несколькими свидетелями из местных, которые сумели разглядеть в воздухе на высоте 10 км "один, а может и два Су-25"

Генеральный конструктор самолета опроверг российскую версию катастрофы MH17 и подчеркнул: Су-25 не может сбить самолет, летящий на высоте 10,500 метров.

Следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к заключению, что самолет "Малазийских авиалиний" рейса МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.



