Луценко предлагает Деканоидзе вернуть "недолюстрированного" генерала Паскала на службу в полицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Читайте также"Исключение из правил": Луценко заявляет, что Паскала могут привлечь к расследованию убийства Шеремета

Луценко отметил, что не намерен дискредитировать процедуру переаттестации правоохранителей, но нужно предусмотреть исключения для отдельных людей, которые являются профессионалами, но в силу требований закона были уволены или ушли сами из системы МВД.

В частности, он отметил, что целесообразно вернуть на службу в полицию Василия Паскала, поскольку он является профессионалом, которого трудно заменить новыми кадрами.

В свою очередь Деканоидзе отметила, что у нее с Паскалем сложились хорошие отношения, и напомнила, что он ушел с должности сам, уволившись по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, Паскал 29 ноября 2015 года подал рапорт об отставке с должности заместителя начальника Национальной полиции.

Напомним, "недолюстрированный" бывший заместитель министра внутренних дел Паскал был назначен первым заместителем председателя Нацполиции – начальником уголовной полиции, с присвоением ему специального звания генерал полиции второго ранга в порядке переаттестации.

В "Общественном ллюстрационном комитете" утверждали, что Паскал должен быть люстрирован как чиновник, работавший на руководящих должностях в милиции во времена президентства Виктора Януковича, причастный к попыткам силового разгона Майдана.