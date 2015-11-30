Глава МВД Аваков принял рапорт об отставке Паскала

Об этом глава МВД написал в комментариях к своему посту в соцсети о том, что Паскал подал рапорт. "Почему я принял рапорт? После вчерашнего спича в защиту? Потому, что он человек и никому непозволительно думать, что уколы несправедливости проходят просто. Он вчера приехал из госпиталя (воспалилась нога после ранения, но уже норм) и мы имели долгий, очень долгий разговор и не один стакан виски", - написал Арсен Аваков.

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Он добавил, что Паскал - "человек чести и не хочет быть помехой и мишенью, не хочет мешать реформе".

"Переживает, что подставляет меня с Хатией. Переживает за ребят с розыска... В общем так решили", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Аваков на своей странице в соцсети сообщил, что Паскал подал рапорт об отставке. Кроме того, глава МВД обнародовал публичное заявление Паскала, в котором тот настаивает, что не причастен к преследованию участников Евромайдана.

По данным ОО "Общественный люстрационный комитет", Паскал подлежит люстрации как чиновник, работавший на руководящих должностях в милиции во времена президентства Виктора Януковича, причастный к попыткам силового разгона Майдана.