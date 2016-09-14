Луценко: Экс-глава Киевской ОГА написал заявление об увольнении, зная, что может быть пойман на взятке

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «24 каналу».

«Киевский губернатор нашелся в Киево-Печерской Лавре и, насколько я понимаю, дома. К нему безусловно есть вопросы», - заявил он.

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«Я думаю, что он почувствовал, что мы идем за ним, и написал заявление об увольнении, и уже в момент, когда должен был состояться акт взяточничества, он шел на пресс-конференцию с заявлением об отставке. Поэтому взятку, к сожалению, принял не он, а другое лицо и от показаний этой особы зависит многое в судьбе бывшего губернатора», - заявил он.

«Есть заявление самой потерпевшей, с которой требовали деньги и если это признает и заместитель, который может даст какие-то показания, тогда и у экс-губернатора будут проблемы», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 9 сентября был задержан заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Игорь Любко, который требовал и получил 200 тыс. грн взятки.

"По версии следствия, Любко совместно с губернатором Мельничуком месяц назад получили неподтвержденную информацию относительно того, что руководителем департамента АПК области выплачено сумму в размере 15 млн грн фермерам в качестве компенсации по бюджетной программе. Поскольку, по их пониманию, такая сумма без "отката" выплачена быть не могла, начали требовать часть средств, которые якобы получила указанный руководитель департамента, угрожая увольнением. В дальнейшем последняя нашла другое место работы, о чем сообщила руководителям", - отметил Аваков.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 9 сентября уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской ОГА в связи с поданным им заявлением.