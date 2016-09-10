Обыск в доме экс-главы Киевской ОГА Мельничука: журналисты показали фото и видео
В доме экс-главы Киевской области Максима Мельничука прошел обыск по делу о получении взятки его заместителем Игорем Любкой.
Журналисты телеканала 24 побывали на месте событий в доме Мельничука.
Как известно, следователи изучают причастность председателя Киевской областной государственной администрации Максима Мельничука, которого уже уволили, к делу о получении взятки его заместителем.
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9 сентября правоохранители задержали при получении взятки в размере 200 тыс. грн заместителя председателя обладминистрации Киевской области Игоря Любка за беспрепятственное увольнение своей подчиненной в другой государственный орган.
Вскоре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве и может быть объявлен в розыск.