Обыск в доме экс-главы Киевской ОГА Мельничука: журналисты показали фото и видео

Журналисты телеканала 24 побывали на месте событий в доме Мельничука.

Как известно, следователи изучают причастность председателя Киевской областной государственной администрации Максима Мельничука, которого уже уволили, к делу о получении взятки его заместителем.

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9 сентября правоохранители задержали при получении взятки в размере 200 тыс. грн заместителя председателя обладминистрации Киевской области Игоря Любка за беспрепятственное увольнение своей подчиненной в другой государственный орган.

Вскоре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве и может быть объявлен в розыск.