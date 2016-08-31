Кабмин расширил санкции против причастных к поддержке терроризма в Украине

Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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«Сегодня Кабмин одобрил предложения по продлению и расширению персональных экономических и других ограничительных мер и санкций в отношении граждан, которые поддерживают или финансируют терроризм, - сказал Кубив. - Мы продлили санкции в отношении 388 физлиц и 105 юридических лиц. И мы расширили перечень физлиц и юрлиц, против которых предлагается применить санкции, на 259 физлиц и 46 юрлиц».

Ранее Кабмин принял постановление об утверждении порядка признания Украиной международных санкций, согласно международным договорам Украины или решениям межгосударственных объединений межправительственных организаций, а также иностранных государств о замораживании активов определенных лиц или ограничении доступа к ним.

Политика персональных и корпоративных санкций применяется украинскими властями с 2014 года в ответ на агрессию России против Украины. Санкции утверждаются Советом нацбезопасности и обороны и закрепляются Указом президента Украины.