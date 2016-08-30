Меркель прокомментировала возможную отмену санкций против РФ, раскритиковала действия Москвы на Донбассе

Напомнив, что ЕС ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма и вооруженной поддержкой Москвой сепаратистов на Донбассе, глава немецкого правительства подчеркнула, что никому не позволительно безнаказанно перекраивать границы в Европе, передает DW.

Она была ошеломлена, когда первый российский танк пересек украинскую границу, отметила Меркель. "Сегодня же речь идет не об одном танке, а об очень, очень многих танках", - заявила канцлер ФРГ. По ее мнению, из-за поддержки Россией сепаратистов не было ни одного дня, когда бы соблюдался режим прекращения огня на востоке Украины.

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В то же время глава немецкого правительства вновь подчеркнула, что отказ от санкции был бы как в интересах России, так и Германии. "Я крайне заинтересована в прекращении санкции", - отметила Меркель, связав их отмену с выполнением Москвой Минских соглашений. "В тот момент, когда мы достигнем прогресса в исполнении Минских соглашений, санкции будут ослаблены", - заявила канцлер ФРГ.