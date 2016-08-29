В аппарате президента Узбекистана отрицают смерть Каримова, однако правозащитники подтверждают

Об этом сообщил РИА Новости источник в аппарате президента.

Однако, президент ассоциации "Права человека в Центральной Азии" Надежда Атаева сообщила Дождю, что узнала о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова от двух источников в правоохранительных органах и медицинских кругах Узбекистана.

Как сообщал УНИАН, источники издания Фергана сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее, днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него произошел инсульт.