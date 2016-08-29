В аппарате президента Узбекистана отрицают смерть Каримова, однако правозащитники подтверждают
23:54, 29 августа 2016Политика
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Президент Узбекистана Ислам Каримов по-прежнему находится в больнице, его состояние стабильное, сообщения о его смерти не соответствуют действительности.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости источник в аппарате президента.
Однако, президент ассоциации "Права человека в Центральной Азии" Надежда Атаева сообщила Дождю, что узнала о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова от двух источников в правоохранительных органах и медицинских кругах Узбекистана.
Как сообщал УНИАН, источники издания Фергана сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее, днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него произошел инсульт.
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