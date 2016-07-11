Парубий ответил на угрозы "Оппоблока": роспуск Рады - это не украинский сценарий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета, комментируя заявление лидера фракции “Оппозиционный блок” Юрия Бойко о том, что депутаты от «Оппоблока» готовы сложить мандаты для роспуска ВР и объявление досрочных парламентских выборов.

Читайте также"Опоблок" грозится сложить мандаты, чтобы ВР распустили

Парубий уверяет, что парламент работает, принимаются важные решения, в частности, на прошлой неделе “приняли важнейшие для общества законы”, среди которых по амнистии и о силах спецопераций.

Также, по словам спикера, были приняты законы для продолжения сотрудничества с МВФ и разблокирования работы Рады Нацбанка.

Парубий считает, что парламент Украины перешел к “профессиональному обсуждению законопроектов, и это только плюс украинскому парламентаризму”.

По мнению председателя ВР, после “исторических решений парламента относительно борьбы с коррупцией, усиления украинской армии “активизировался разговор о досрочных выборах”.

“Мне кажется, что кому-то, собственно, такой парламент, который способен защищать страну, который способен бороться с коррупцией, уже не интересен. Кому-то хочется скорейшего роспуска этого парламента”, - подчеркнул Парубий.

Он считает, что тема досрочных выборов направлена на то, чтобы “остановить страну на пути реформ, чтобы остановить страну во время войны”.

Обращаясь к Бойко: председатель ВР отметил: “Мне кажется, Юрий, что это не украинский сценарий. Это сценарий, который пытаются извне навязать Украине”.

В ответ на слова Бойко о том, что работа парламента уже давно остановлена, Парубий сказал: “Она остановлена в мечтах Путина”.