Сможет ли Европа сбить иранскую баллистическую ракету без США: в Defense Express оценили шансы

Сценарий, при котором Иран сможет нанести удар по европейским странам, вполне реалистичен, считают эксперты.

Европа без США может остаться уязвимой для иранских ракетных атак. Ключевой проблемой является отсутствие у европейских стран единой независимой системы противоракетной обороны, способной своевременно обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты. Об этом говорится в материале Defense Express.

По мнению экспертов, сценарий, при котором Иран сможет атаковать баллистическими ракетами европейские страны, вполне реалистичен. Как и то, что такая атака будет отражена благодаря развитой системе противоракетной обороны, действующей в Европе.

"Но ее единственная ключевая проблема в том, что она американская. И все имеющиеся ее компоненты объединены в единую сеть средств обнаружения и уничтожения – американские. А это стоит воспринимать в призма намерения или, как минимум, угроз нынешней президентской администрации США окончательно уйти из Европы и свернуть свое присутствие в НАТО", – отметили они.

Видео дня

Если предположить, что это все-таки произойдет, то ситуация с отражением иранской баллистической атаки будет совсем иной, говорится в статье, ведь в европейских странах нет единой собственной, независимой от США сплошной системы противоракетной обороны.

"В частности, запуск иранской баллистической ракеты в сторону Европы не будет зафиксирован сразу, поскольку у европейских стран нет сети спутников, способных фиксировать запуски баллистических ракет. И первыми, кто среди европейцев должен заметить угрозу, будут французы благодаря своей собственной загоризонтной радиолокационной станции Nostradamus, расположенной в 90 км к западу от Парижа", – пишет Defense Express.

По словам экспертов, эта РЛС использует отражение радиоволн от ионосферы, благодаря чему может смотреть за горизонт. Ее заявленная дальность обнаружения целей – 4000 км, чего как раз хватает для охвата северных районов Ирана:

"Но главные проблемы такого метода радиолокации – зависимость от состояния ионосферы, наличие мертвых зон и низкая точность. Фактически она позволит лишь определить, что запуск был, и он, возможно, в сторону Европы".

По мнению аналитиков, пока иранская баллистическая ракета средней дальности будет набирать высоту и лететь над Турцией, средств ее отслеживания в распоряжении европейских стран не будет. Лишь при приближении к Румынии, поднявшись достаточно высоко, она может попасть в зону обзора надгоризонтной РЛС AN/FPS-132, которая принадлежит Великобритании и размещена на базе Fylingdales королевских воздушных сил на востоке страны в 40 км от Йорка.

"Эта РЛС от Raytheon является частью американской системы противоракетной обороны, хотя и находится в собственности британцев. Но британцы смогут лишь отслеживать, пусть и с большой точностью, ее полет, никаких собственных средств для ее сбивания у них нет", – констатируют в Defense Express.

Единственной страной в Европе, которая сможет попытаться ее перехватить, если США не будут участвовать в этом, является Германия, имеющая на вооружении систему Arrow 3 ("Стрела 3"), размещенную на авиабазе Feuerwehr Holzdorf в 80 км к югу от Берлина, подчеркнули военные аналитики.

"Немцы смогут увидеть цель с помощью РЛС EL/M-2080, входящей в состав комплекса, но это будет примерно на расстоянии 900 км, когда иранская баллистическая ракета уже будет над румынско-венгерской границей", – пишут они.

Впрочем, уточнили эксперты, это произойдет, если радар EL/M-2080, имеющий секторный обзор, будет смотреть в сторону Ирана, а не РФ:

"В то же время параметры Arrow 3 относительно дальности уничтожения целей и зоны прикрытия неизвестны. Но точно известно, что Arrow 3 успешно перехватывает иранские баллистические ракеты".

Но, пишут они, если ракета будет проходить за пределами возможностей немецкого Arrow 3, то дальше лишь отдельные страны смогут попытаться ее перехватить с помощью ЗРК Patriot, который на это не рассчитан, "и то при условии, если этот комплекс будет в дежурном режиме работать и защищать объект, который иранцы и собрались атаковать".

В Defense Express обратили внимание, что такую роскошь, как система ПВО Patriot, кроме Украины, в Европе имеют только Германия, Нидерланды, Швеция, Румыния и Польша. А вот возможностей SAMP/T, которые есть в распоряжении Франции и Италии, "не хватает даже для эффективного перехвата современных баллистических ракет оперативно-тактического уровня, поэтому против БРСД они вряд ли что-то смогут сделать".

Поэтому, по мнению экспертов, без участия США система противоракетной обороны Европы остается фрагментированной и ограниченной в возможностях. Хотя определенные шансы на перехват существуют, они зависят от ряда факторов – от расположения средств ПВО до траектории полета ракеты. В случае масштабной атаки этого может оказаться недостаточно.

Иран угрожает Европе

Как сообщал ранее УНИАН, Иран угрожает Европе ударами в случае присоединения к войне на Ближнем Востоке. Такое заявление в начале марта сделал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. Отмечалось, что в качестве провокации могут восприниматься даже оборонительные меры европейских стран. Такие действия могут стать поводом для атак со стороны Ирана.

Также 14 марта Иран пригрозил Украине ударами за помощь Израилю. По словам председателя Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагима Азизи, любая помощь, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

