Эта привычка перед сном может стать причиной сердечных заболеваний, – результаты исследования

Плохую гигиену полости рта связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от чистки зубов перед сном может показаться мелочью, но, как показывают исследования, это может иметь значение не только для здоровья зубов, сообщает EatingWell.

Издание сообщило, что в статье, опубликованной в European Heart Journal, отмечается, что плохая гигиена полости рта, особенно если она приводит к гингивиту, то есть заболевания десен, сопровождающегося их кровоточивостью, или пародонтита – воспаления тканей вокруг зубов, связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как говорится в статье в Scientific Reports, у людей, которые чистят зубы на ночь, обычно наблюдаются лучшие показатели сердечно-сосудистого здоровья, чем у тех, кто этого не делает.

Видео дня

Кроме того, в исследовании на сайте MDPI говорится, что частая чистка зубов и лучшая гигиена полости рта связаны с меньшим кардиометаболическим риском и смертностью.

"Распространенным и опасным мифом является мнение, что здоровье полости рта и общее состояние здоровья можно рассматривать отдельно. Полость рта является частью организма, и при хроническом воспалении десен проблема не остается локальной", – рассказала стоматолог Фади Сваида.

В публикации отмечается, что пропуск чистки зубов перед сном имеет большое значение из-за того, что происходит в полости рта во время сна. Объясняется, что когда человек спит, выработка слюны уменьшается, что дает зубному налету и бактериям больше времени оставаться на зубах и деснах.

Более того, со временем у человека могут возникнуть проблемы с деснами, которые связывают с воспалением сосудов и риском сердечных заболеваний.

"Действительно существуют убедительные доказательства, связывающие плохую гигиену полости рта с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что особенно важное значение имеет пропуск вечерней чистки зубов", – отметил стоматолог Сандип Сачар.

По мнению ученых, эта связь может быть обусловлена воспалительными процессами и попаданием бактерий из полости рта в кровоток, где они могут вызывать воспаление сосудов и других частей тела.

"Чистка зубов на ночь – это одна из тех вещей, к которым следует относиться так же, как к любому другому сердечно-сосудистому фактору риска. Если у вас повышенное артериальное давление, вы подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. Если у вас диабет, вы подвергаетесь повышенному риску сердечных заболеваний. Это ничем не отличается", – добавил кардиолог Вахадж Аман.

В то же время утренняя чистка зубов, как и раньше, имеет большое значение для здоровья полости рта, но она не может полностью компенсировать пропуск вечерней чистки.

"Чистка зубов утром также важна. Она улучшает запах изо рта и удаляет налет, образовавшийся за ночь, но не защищает зубы и десны в течение долгих часов, когда во время сна выделение слюны уменьшается", – пояснил Сачар.

Более того, исследование в European Journal of Preventive Cardiology свидетельствует о том, что частая чистка зубов, то есть три или более раз в день, связана со сниженным риском фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности в течение среднего периода наблюдения, который составил 10,5 года.

Примечательно, что регулярная профессиональная чистка зубов также была связана со сниженным риском сердечной недостаточности.

Другие привычки, вредные для сердца

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты назвали одну распространенную утреннюю привычку, которая может ускорять старение сердца.

Также мы писали, что кардиолог Дуглас Цукерманн рассказал, какая ежедневная ошибка, связанная со сном, вредит сердцу.

Вас также могут заинтересовать новости: