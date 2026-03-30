В Португалии ученые обнаружили самые древние яйца крокодилов

На западе Португалии обнаружили несколько яиц крокодиловых, возраст которых составляет 152 миллиона лет. По словам ученых, они кардинально меняют представления о ранней эволюции крокодилов, пишет Daily Galaxy.

В своем исследовании ученые рассказали, что яйца были найдены в месте гнездования динозавров недалеко от деревни Лоринья. По их словам, эти находки выделяются как своим возрастом, так и степенью сохранности.

Исследователи заявили, что это самые древние яйца крокодиловых из когда-либо обнаруженных. Благодаря этому можно продлить известную геологическую летопись таких яиц примерно на 40 миллионов лет.

Отмечается, что яйца датируются поздним юрским периодом, что делает их значительно старше любых ранее известных яиц крокодилов. По словам исследователя Жоао Руссо, это отодвигает палеонтологическую летопись еще дальше в прошлое и предоставляет новые свидетельства ранних репродуктивных стратегий.

Кроме того, ученые заметили поразительное сходство этих древних яиц с яйцами современных крокодилов. Их форма и структура кажутся почти идентичными.

По словам ученых, такая стабильность свидетельствует о том, что репродуктивная биология крокодилов оставалась практически неизменной на протяжении более 150 миллионов лет. Подобная преемственность встречается редко, особенно в роду, который в остальном демонстрировал значительное разнообразие форм и поведения.

Теперь же ученые хотят выяснить, почему яйца крокодилов были обнаружены на месте гнездования динозавров. Они попытаются узнать, отражает ли это совпадение общие экологические предпочтения.

Ученые обнаружили крокодила, который охотился на предков человека

Ранее исследователи обнаружили новый вид гигантского доисторического крокодила, который, скорее всего, весил полтонны и достигал длины 4,5 метра. По словам ученых, он, вероятно, охотился на предков людей, бродя по африканским просторам.

Родственник современных крокодилов имел выраженный бугор на голове, выслеживал добычу в реках и озерах, чтобы нападать на предков человека более 3 млн лет назад. Его назвали Crocodylus lucivenator.

