Порошенко о сроках проведения выборов на Донбассе: Когда русские перестанут убивать украинцев
00:21, 10 июля 2016Общество
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Местные выборы на Донбассе будут возможны только тогда, когда российские войска покинут территорию Украины.
Порошенко объяснил, когда пройдут выборы на Донбассе / УНИАН
После брифинга президента Украины по итогам переговоров во время саммита НАТО российские журналисты с пропагандистского канала "Россия" спросили у Петра Порошенко, когда будет возможно провести выборы на Донбассе.
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"Когда русские перестанут убивать украинцев, как только будут выведены российские оккупационные войска с территории Украины", - цитирует "5 канал" ответ Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко уже говорил, что местные выборы на Донбассе должны состояться не под дулами боевиков, а в соответствии с украинским законодательством и в строгом соответствии со стандартами ОБСЕ.
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