Порошенко о сроках проведения выборов на Донбассе: Когда русские перестанут убивать украинцев

После брифинга президента Украины по итогам переговоров во время саммита НАТО российские журналисты с пропагандистского канала "Россия" спросили у Петра Порошенко, когда будет возможно провести выборы на Донбассе.

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"Когда русские перестанут убивать украинцев, как только будут выведены российские оккупационные войска с территории Украины", - цитирует "5 канал" ответ Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко уже говорил, что местные выборы на Донбассе должны состояться не под дулами боевиков, а в соответствии с украинским законодательством и в строгом соответствии со стандартами ОБСЕ.