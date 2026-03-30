В марте Украина уже использовала больше дронов, чем РФ: эксперт привёл цифры

Лакийчук отметил, что Украина четыре дня подряд наносила удары по ключевым портам нефтеперевалки России.

В текущем месяце Украина уже использовала больше беспилотников для атак, чем Россия, заявил в эфире Украинского радио руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

Лакийчук отметил, что хотя Россия и применила около тысячи дронов во время последней атаки на территории Украины, но в целом за март использовала меньше "Шахедов" и "Гербер", чем Силы обороны Украины.

Он пояснил, что в то время как одна стратегическая операция продолжается на земле, другая – в воздухе.

"И здесь россияне проигрывают. Если взять этот месяц по количеству дронов, то мы уже использовали их больше. Много говорят о последнем российском налете, когда они применили около тысячи дронов. Но всего за месяц они использовали где-то 2 800 "Шахедов", "Гербер". А Силы обороны Украины – 2 900, под 3 000. Это серьезно. Это, не считая ракет", – заявил эксперт.

Также он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с российского нефтяного трафика из-за роста цен, вызванного войной против Ирана.

"И по географии. Сейчас Трамп снимает санкции частично с российского нефтяного трафика. Что нам делать? Кинетические санкции только это могут компенсировать", – считает Лакийчук.

Он поделился, что санкции, введенные странами Европы против России, дают эффект:

"Конечно, санкции европейцев действенны – спасибо французам, британцам, датчанам, которые наконец-то начали задерживать российские танкеры".

Однако, по мнению Лакичука, это капля в море.

"А удары по ключевым портам нефтеперевалки – Балтика, Финский залив, Усть-Луга, Приморск – дают 45% танкерной перевалки нефти российского экспорта. Порты Черного моря – еще 40%. А на все остальное остается полтора десятка процентов – Дальний Восток и север", – отметил он.

Лакийчук прогнозирует, что если заблокировать эти лазейки, то те быстрые миллиарды, на которые очень рассчитывает Путин, к ним не придут.

"И сейчас они приостановлены. Учитывая то, что по ним били буквально четыре дня подряд и, я думаю, это будет продолжаться...", - отметил эксперт.

Он добавил, что кроме НПЗ, под атакой находится и военная инфраструктура России.

"По Самаре ударили. Это Новокуйбышевск. Это не только нефтеперерабатывающий завод, рядом и завод по производству взрывчатки в Чапаевске. Завод по производству взрывчатки сильно взрывается – "Промсинтез". А удары по Санкт-Петербургу – там же судостроительный завод. Ему тоже параллельно достается", – поделился Лакийчук.

Также эксперт высказал мнение, что не стоит рассчитывать на то, что Украина сейчас поможет государствам Персидского залива, а они отдадут все свои "Петриоты":

"Такого не будет. Но у них есть что нам тоже предоставить, продать, передать, обменять. И это системная работа. Это важно, потому что это были "белые плащи" – Ближний Восток, который очень влиятелен", – считает он.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины сообщила, что в воскресенье, 29 марта, беспилотники во второй раз за неделю поразили российский нефтетерминал в порту "Усть-Луга" на Балтике, что в Ленинградской области РФ. Отмечается, что это ключевой российский морской порт, через который осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов теневого флота России. Временно исполняющий обязанности главы СБУ, генерал-майор Евгений Хмара отметил, что украинская спецслужба совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Хмара добавил, что подобные спецоперации будут продолжаться и дальше.

Также мы писали, что издание CNN отмечает, что только за последний месяц было совершено 10 масштабных налетов на российские объекты, некоторые из которых расположены глубоко в тылу. Компания Vantor обнародовала свежие спутниковые снимки от 27 марта 2026 года, на которых зафиксирован гигантский пожар на нефтяном терминале "Усть-Луга" на севере РФ. Также под ударом оказался и российский завод в Ярославле. Хотя местный губернатор Михаил Евраев и отчитался о "нейтрализации более 30 беспилотников", военные подтверждают прямое попадание и сильный пожар. Служба безопасности Украины сообщила, что в Балтийском море беспилотники "повредили нефтезаправочные станции и резервуарный парк, где хранятся нефть и нефтепродукты".

