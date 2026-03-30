Тридцатый день марта считался довольно опасным в давних верованиях. Поэтому каждому стоит ознакомиться с тем, какой народный праздник сегодня в Украине наступает и какие у него есть запреты. Очень важен этот день и для христиан. А в мире проводится день солидарности людей с распространенным расстройством психики.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране сегодняшняя дата будет обычным понедельником. Хотя никакой государственный праздник 30 марта не отмечается, но это не значит, что сегодня нет православных или международных торжеств. Именно их и можно отметить по желанию.

Какой сегодня праздник в мире

30 марта проводится Международный день людей с биполярным аффективным расстройством. Это событие объединяет пациентов с таким заболеванием, позволяя им поделиться своим опытом. Его цель - донести обществу информацию о болезни, побороть стигматизацию и показать людям с БАР, что они не одиноки.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День прогулки в парке, День нулевых отходов, День карандаша и День домашних работников.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православные верующие чествуют многих святых, среди которых наиболее известны преподобный Иоанн Лествичник, пророк Иоад и епископ Зосима Сиракузский. По старому стилю в храмах вспоминают Божьего человека Алексея.

Какой сегодня церковный праздник, также будет интересно католикам. 30 марта у них начинается Страстная седмица 2026, то есть последняя неделя перед Пасхой. Сама католическая Пасха наступит в воскресенье 5 апреля. Напомним, в православии аналогичная седмица начинается 6 апреля.

Какой сегодня праздник народный

Наши далекие предки составили приметы, по которым можно предсказать погоду в остаток весны и лето:

если появились пчелы, то будет теплый и солнечный апрель;

случилось похолодание - следующий месяц будет холодным;

из реки потекло много ручьев - к дождливому лету;

дождь предвещает хороший урожай овса и ячменя.

В давние времена украинцы считали праздник сегодня опасным - говорили, что по земле разгуливает нечисть. Чтобы не попасть в беду, старались не ходить далеко от дома и не выходить на улицу в темное время суток. Хозяйки выпекали обрядовую выпечку - постное печенье в форме лестницы. Количество "ступенек" равнялось числу членов семьи.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предупреждают, что нельзя поддаваться вредным привычкам и зависимостям в этот день, иначе победить их будет очень трудно. Также неудачен сегодня праздник для сплетен и пустых разговоров. Не стоит ходить в дикие места, носить темные вещи и вспоминать черта вслух.

