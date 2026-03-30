На Бали посреди леса стоит самолет, и никто не знает, откуда он взялся

Об аварийной посадке, конечно, речь не идет.

На острове Бали, известном своими пляжами и храмами, находится один из самых удивительных авиационных "артефактов" последних лет. Туристы, которым надоело просто жариться в шезлонге и которые отправятся исследовать глубины острова, могут наткнуться на пассажирский Boeing 737, стоящий прямо посреди джунглей.

Как пишет supercarblondie.com, самолет можно увидеть в неработающем известняковом карьере недалеко от шоссе Raya Nusa Dua Selatan. Boeing 737 припаркован за ограждением на частной территории уже много лет, и никакого официального объяснения, как он туда попал, до сих пор нет. Перемещение такой большой машины не могло пройти незамеченным, но никто не может объяснить туристам, откуда этот гигант там взялся.

"Самая популярная теория заключается в том, что состоятельный бизнесмен купил самолет и хотел превратить его в ресторан", – говорится в публикации.

Однако, по словам местных жителей, проект быстро исчерпал финансирование, и самолет просто оставили на произвол судьбы. Авторы материала подчеркивают, что эту историю никто никогда официально не подтверждал, поэтому она до сих пор остается лишь стойким слухом.

Никто точно не знает, откуда именно прилетел этот Boeing, в каком он состоянии и смог бы ли он снова подняться в небо. Сейчас машина просто стоит за забором. Желающие могут увидеть его, поднявшись на соседние контейнеры или пройдя по небольшой тропинке, хотя за близкий подход, вероятно, придется заплатить небольшую сумму.

Интересно, что этот загадочный самолет – не единственный такой на Бали. Как отмечает издание, еще один Boeing 737 стоит здесь примерно с 2007 года недалеко от заведения Dunkin’ Donuts. История его появления почти идентична: сначала планировали сделать ресторан, но проект остановился.

"Этот второй самолет даже ненадолго обрел вторую жизнь – в 2018 году его использовали как площадку для проведения мероприятий", – пишет автор материала. В отличие от первого, он хотя бы на какое-то время получил определенное назначение, что доказывает: появление целых пассажирских самолетов вдали от взлетно-посадочных полос на Бали – не единичный случай.

