Украинские дроны уничтожили почти половину экспортных мощностей нефти РФ, – Fortune

Удары беспилотников со стороны Украины также вынуждают Москву отказаться от приоритета некоторых видов экспорта и защищать потребителей.

Война США против Ирана создала для российской экономики благоприятные условия для значительного подъема после стремительного роста цен на нефть, произошедшего после закрытия Ормузского пролива, сообщает Fortune.

В то же время издание добавляет, что если российский президент Владимир Путин рассчитывал на огромную неожиданную прибыль, то эти надежды могут буквально развеяться, как дым.

В публикации отмечается, что в связи с прекращением поставок пятой части мировых запасов нефти, российская нефть внезапно значительно подорожала. После того как цена на нефть сорта "Urals" долгое время была значительно ниже цены нефти сорта "Brent", она почти сравнялась с ценой мирового эталона.

Видео дня

Примечательно, что США также временно отменили санкции в отношении российской нефти, несмотря на предостережения, что этот шаг обеспечит Кремлю, испытывающему острую нехватку средств, жизненно необходимый приток доходов.

Издание приводит данные, что к началу войны президента Дональда Трампа против Ирана доходы России от нефти и газа упали на 50%, и правительство исчерпывало свои резервы, чтобы финансировать войну против Украины, которая длится уже пятый год, в то время как дефицит бюджета рос.

"Скачок цен на нефть сделал Россию одним из "крупнейших победителей в ближайшей перспективе" в результате конфликта с Ираном. Это фактически спасло нефтяные доходы России от падения, которое длилось очень долго", – заявила на прошлой неделе профессор международного бизнеса Университета штата Вичита Уша Хейли в интервью Марко Киросу-Гутьерресу из журнала Fortune.

Издание сообщило, что впоследствии Украина начала серию атак беспилотниками на главные экспортные хабы России, в частности на Новороссийск на Черном море, а также на Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море.

По подсчетам агентства Reuters, в среду было остановлено около 40% мощностей России по экспорту нефти, что стало самым серьезным перебоем в поставках нефти в новейшей истории России.

Кроме того, анализ данных об отгрузках, проведенный агентством Bloomberg, показал, что ранее через Приморск и Усть-Лугу проходило около 45% морского экспорта нефти из России.

Издание отметило, что натиск украинских беспилотников не утихает: они по-прежнему обходят средства ПВО и проникают вглубь российской территории. По данным Reuters, новые атаки, произошедшие в воскресенье, 29 марта, вызвали пожары в порту Усть-Луга.

В то же время издание не исключает, что вывод с мирового рынка нефти еще больших объемов российской продукции может привести к дальнейшему росту цен, а Россия все еще может экспортировать нефть со своих восточных терминалов, обслуживающих Азию.

"Однако удары беспилотников со стороны Украины также заставляют Москву отказаться от приоритетности некоторых видов экспорта и защищать потребителей, которые и без того страдают от высокой инфляции", – говорится в статье.

По данным издания, Кремль планирует вновь ввести запрет на экспорт бензина, чтобы преодолеть дефицит топлива на внутреннем рынке, поскольку производителям будет запрещено экспортировать бензин с целью получения большей прибыли.

Указывается, что до войны с Ираном изнутри России раздавались тревожные сигналы о состоянии экономики. Источники в прошлом месяце сообщали изданию The Washington Post, что чиновники Кремля предупреждали Путина, что к лету может произойти финансовый кризис.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что украинские удары стали более эффективными благодаря тому, что в стране появились новые дальнобойные дроны. Зеленский отметил, что Украина ответила "сильным ударом" на удар по энергетике. Президент Украины добавил, что если Россия прекратит удары по украинской энергетике, тогда "мы не будем ей отвечать". Зеленский добавил, что Украина всегда поднимает вопрос о прекращении огня в разговоре с партнерами и отметил, что для всех выгодно перейти к дипломатии.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что, несмотря на рост цен на нефть в мире, Россия недополучает средства в свой бюджет из-за ударов Сил обороны Украины по ее энергообъектам. Гетьман поделился, что цены на нефтепродукты растут для гражданского населения. Однако, по его мнению, в целом нельзя считать, что Россия получила какие-то значительные средства благодаря войне на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что Россия не зарабатывает больше денег даже при повышении цен на нефть.

