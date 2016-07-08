На международном сайте, который показывает драки в парламенте, Украина находится на первом месте - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время рабочей встречи “Диалоги по вопросам парламентской этики” с участием главы миссии Европарламента по оценке потребностей Верховной Рады Пэта Кокса.

По словам Парубия, “скандалы для украинского парламента не являются диковинкой”. Одновременно он подчеркнул, что конфликты в сессионном зале имеют разный характер.

Спикер отметил, что до Майдана много противостояний в парламенте были связаны с борьбой за существование украинского государства, в частности, когда принимались Харьковские соглашения, когда пытались уничтожить украинский язык.

“Речь шла о фундаментальных вещах, которые выходили далеко за рамки парламентаризма и касались самого факта существования украинского государства”, - сказал он.

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На сегодняшний день, по мнению Парубия, “ситуация другая - сегодня в украинском парламенте более 300 депутатов публично говорят о своей европейской направленности».

«И мне представляется, что это дает нам веские основания говорить о совсем иной системе культуры в украинском парламенте”, - сказал он.

Парубий сообщил, что, в частности, на текущей неделе парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Александра Онищенко и этим продемонстрировал, что имеет потенциал для дачи ответов на подобные вызовы.

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При этом Парубий считает, что в Украине слабо развита политическая культура”. По его словам, весьма кстати было бы разработка кодекса парламентской этики, где речь бы шла не только о культуре поведения, но и о конфликте интересов, о скрытый лоббизм и об ограничении депутатских льгот и выплат, декларирование доходов.

“Надо работать над разработкой этических стандартов как важного инструмента повышения гражданской доверия и поддержки”, - добавил он.

«Не секрет, что сегодня ВР имеет низкий уровень доверия среди украинских граждан, и должны работать над улучшением доверия к парламенту, над сменой политической культуры”, - считает Парубий.

Говоря о сайте, он, вероятно, имел в виду parliamentfights.