Не только дело Онищенко: нардеп анонсировал разоблачение свыше десятка "семейств", подозреваемых в коррупционных схемах

Об этом Денисенко рассказал в ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает ТСН.

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"Схема Онищенко заключалась в том, что газ совместного производства государства и частной фирмы Онищенко продавался по две тысячи гривен от государства в фирму Онищенко, и потом фирма Онищенко через ряд "прокладок" продавала его по 6,5-7 тысяч гривен. По 4,5-5 тысяч гривен на тысячу кубометров оказывались в кармане этого человека. Я думаю, в ближайшее время мы узнаем о 10-12 семействах, которые на этом зарабатывали", - сказал нардеп.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла ущерб государству в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Известно, что экс-депутат находится за пределами Украины, его место нахождения устанавливается.