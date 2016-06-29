Комитет рекомендует Раде привлечь Онищенко к ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время заседания комитета.

Как отметил, объявляя решение, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, соответствующее представление является недостаточно обоснованным и при этом отсутствуют отдельные представления о задержании и аресте депутата, а вместо этого все три требования содержатся в одном представлении.

Так, отметил Пинзеник, “представление в части предоставления согласия на привлечение народного депутата Онищенко к уголовной ответственности может быть рассмотрено и поддержано Верховной Радой Украины”. “Комитет также считает, что в связи с отсутствием представлений о предоставлении согласия на задержание народного депутата Онищенко и предоставлении согласия на его арест, и отсутствие обоснования во внесенном представлении относительно применения к народному депутату Онищенко таких мер, вопросы не готовы к рассмотрению Верховной Радой”, - сказал он.

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Депутат отметил, что в случае рассмотрения парламентом представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко “комитет обращает внимание на то, что председательствующий на пленарном заседании при рассмотрении этого вопроса... должен ставить на голосование отдельно, а Верховная Рада должна определяться отдельно по предоставлению согласия на привлечение к уголовной ответственности Онищенко, предоставлению согласия на его задержание и по предоставлению согласия на арест Онищенко”.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.