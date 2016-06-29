Комитет рекомендует Раде привлечь Онищенко к ответственности
Комитет по вопросам регламента рекомендовал Раде рассмотреть внесенное генеральным прокурором Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины от группы “Воля народа” Александра Онищенко.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время заседания комитета.
Как отметил, объявляя решение, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, соответствующее представление является недостаточно обоснованным и при этом отсутствуют отдельные представления о задержании и аресте депутата, а вместо этого все три требования содержатся в одном представлении.
Так, отметил Пинзеник, “представление в части предоставления согласия на привлечение народного депутата Онищенко к уголовной ответственности может быть рассмотрено и поддержано Верховной Радой Украины”. “Комитет также считает, что в связи с отсутствием представлений о предоставлении согласия на задержание народного депутата Онищенко и предоставлении согласия на его арест, и отсутствие обоснования во внесенном представлении относительно применения к народному депутату Онищенко таких мер, вопросы не готовы к рассмотрению Верховной Радой”, - сказал он.
Читайте такжеОдному из главных свидетелей по "газовому делу" Онищенко предоставили охрану из-за угрозы жизни - НАБУ
Депутат отметил, что в случае рассмотрения парламентом представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко “комитет обращает внимание на то, что председательствующий на пленарном заседании при рассмотрении этого вопроса... должен ставить на голосование отдельно, а Верховная Рада должна определяться отдельно по предоставлению согласия на привлечение к уголовной ответственности Онищенко, предоставлению согласия на его задержание и по предоставлению согласия на арест Онищенко”.
Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.