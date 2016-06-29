Луценко заверяет, что следствием собрано достаточно доказательств вины Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Регламентного комитета Верховной Рады заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, следствием была охвачена деятельность компаний, которые были подконтрольны Онищенко в период последних трех лет, включая январь этого года, поскольку после этой даты депутат передал активы подконтрольных ему предприятий в управление другим лицам.

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“У следствия достаточно доказательств того, что господин Онищенко является бенефициаром предприятий, деятельность которых привела к хищению свыше 1,6 млрд гривен”, - сказал Луценко.

Он отметил, что собранные доказательства должен рассматривать, исследовать и давать оценку исключительно суд, а не профильный комитет парламента.

При этом генпрокурор отметил, что депутат не прибегнул к бегству в отличие от других своих коллег, к которым есть вопросы со стороны правоохранительных органов. “Я с уважением отношусь к тому, что вы находитесь рядом с нами в Украине, это по-мужски, но все должно доказываться в суде”, - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.

На следующий день антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий лично принес представление в парламент.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был причинен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.