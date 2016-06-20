В Австрии предложили постепенно отменять санкции против России

Об этом заявил глава дипведомства и призвал отменять санкции за каждый сделанный шаг по реализации Минских договоренностей, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Я убежден, что мы должны постепенно прийти к тому, что за выполнение каждого пункта минского протокола, за каждый шаг в этом направлении, будут постепенно сниматься санкции", — сказал Курц.

Он также подчеркнул, что это станет мощным сигналом об ослаблении напряженности и выразил надежду на то, что такая позиция будет согласована Евросоюзом в среднесрочной перспективе.

Читайте такжеГлава администрации Путина: Я хотел бы, чтобы санкции против нас продержались как можно дольше

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран.

Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

31 июля истекает действие санкций ЕС против России. На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций. Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями.

17 июня Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, введенные из-за аннексии Россией Крыма и Севастополя.