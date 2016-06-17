Евросоюз продлил связанные с аннексией Крыма санкции

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС.

”Да, принято решение продлить санкции, касающиеся аннексии Крыма и Севастополя”, - говорится в сообщении.

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Решение было принято в рамках Совета ЕС по экономическим вопросам без обсуждения.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере траспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Ожидается, что на следующей неделе также будут продлены экономические санкции против России, введенные за ее роль в конфликте на востоке Украины.