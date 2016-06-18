ЕС еще минимум на полгода продлит санкции против России - глава Комитета Европарламента по иностранным делам

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок исключает возможность быстрого ослабления санкций против России.

Об этом Брок сказал в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, передает Deutsche Welle.

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Немецкий евродепутат отметил, что продление санкций еще на шесть месяцев «вне вопроса».

Постепенное смягчение санкций возможно лишь тогда, «когда будет прогресс в мирном процессе».

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Власти России в ответ установила запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран.

Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

31 июля истекает действие санкций ЕС против России. На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций. Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями.

17 июня Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, введенные из-за аннексии Россией Крыма и Севастополя.