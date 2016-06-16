Заседание профильного комитета ВР по кадровым изменениям в ЦИК снова не состоялось

Об этом сообщил в комментарии УНИАН народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко.

Как сообщал УНИАН, вчера заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку на заседание явились 16 народных депутатов, а необходимо, чтобы было не менее 18. Не исключалось, что сегодня утром может быть заседание комитета, на котором могли бы рассматриваться вопрос ЦИК и заключение комитета относительно изменений в закон о люстрации.

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На вопрос «Состоялось ли сегодня заседание комитета?», Черненко ответил: «Нет, не было и не будет".

Как известно, для этих, в частности, двух вопросов данный комитет признан в качестве основного и поэтому важно его заключение для рассмотрения законопроекта в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на народного депутата Украины Леонида Емца (фракция "Народный фронт"), в комитет обратились две фракции - БПП и "Народный фронт" - с просьбой пока отложить вопрос о ЦИК до завершения консультаций политических сил по этому вопросу.

3 июня во Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№ 4789 и 4790).

Согласно проекту постановления № 4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос назначения новых членов ЦИК будет рассмотрен в парламенте в четверг, 16 июня.