Вопрос назначения новых членов ЦИК будет рассмотрен в Раде 16 июня - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

Спикер отметил, что "некоторые фракции обратились с просьбой, чтобы этот вопрос ставить не во вторник, в пленарный день, а в четверг, для того, чтобы они смогли на фракциях провести обсуждение всех кандидатур". Поэтому, скорее всего, этот вопрос Верховная Рада рассмотрит именно 16 июня.

Парубий отметил, что дискуссия по кандидатам была "непростая".

"Я лично высказал свою позицию, что некоторых из тех, кто был предложен президентом Украины, знаю лично. И считаю, что это очень достойные кандидатуры. В частности, Евгений Радченко, который с одной стороны, очень известный в Украине эксперт по избирательному законодательству, а с другой - прошел весь Майдан в качестве бойца "Самообороны Майдана", - сказал Парубий.

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Кроме того, из предложенных кандидатур он отметил преподавателя Киево-Могилянской академии Леонида Шипилова, который также был активистом Майдана.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде Украины были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов в связи с превышением срока их полномочий, ЦИК и назначении 11 членов ЦИК (№№ 4789 и 4790).

Согласно проекту постановления №4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении членов ЦИК.