КСУ снял ограничение в 10 тысяч на максимальную пенсию судьи в отставке

Как передает корреспондент УНИАН, в ответ на конституционное представление Верховного суда относительно конституционности отдельных положений Закона «О судоустройстве и статусе судей» и отдельных положений заключительных положений Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» КСУ признал неконституционными нормы законов, которые ограничивали максимальный размер пожизненного содержания судей в отставке (судейской пенсии) 10 тыс. 740 гривнями.

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Кроме того, суд в своем решении отменил нормы законодательства, которые ограничивали эти выплаты, и разъяснил, что отныне действуют старые нормы, которые, в частности не устанавливают максимального размера судейской пенсии, а также отмечают, что судейская пенсия должна составлять как минимум 80% от максимальной заработной платы того или иного судьи и индексируется по 2% ежегодно после 20 лет стажа судьи, но не более 90% от его зарплаты.

Обосновывая свое решение, КСУ заявил, что ограничение судейской пенсии является, по сути, снижением гарантии независимости судей и нарушает их конституционный статус.

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Соответствующими изменениями в законодательство, которое сегодня КСУ отменил, Верховная Рада ограничила максимальную пенсию судей в 60-80% от зарплаты судей, а также установила предельный размер судейской пенсии, который не может превышать 10 тыс. 740 грн.

В то же время ранее КСУ признал конституционными ограничение социальных выплат для ряда категорий граждан, в том числе ликвидаторов аварии на ЧАЭС, признав, что Кабинет министров вправе ограничивать такие выплаты в зависимости от возможностей государственного бюджета путем представления о внесении изменений в закон о государственном бюджете.