"Все остальное ждут": В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий есть только руководство

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи во время публичных дебатов «Будущее Крыма: возможна ли реинтеграция? Как и когда?».

По его словам, в министерстве «сформировано только руководство, а все остальное - мы ждем, когда будет согласовано положение о министерстве, а после этого будет разработана штатная структура». Как сказал Куркчи, сейчас работает «тот персонал, который был в агентстве по Донбассу, и в том помещении, где оно располагалось».

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Он отметил, что министерство заработает тогда, когда «будет принято положение, когда будет согласована бюджетная строка».

Куркчи отметил, что «до сих пор вопрос Крыма беспокоит только людей из Крыма».

По его словам, к сожалению, «государственная машина не заработала» так, чтобы вопрос возвращения Крыма в состав Украины стал стратегической задачей всей страны.

Куркчи сказал, что если в течение двух лет вопрос возвращения Крыма не станет стратегическим, то, «к сожалению, мы можем уже не найти ни ресурсов, ни союзников для того, чтобы этот вопрос вернуть в повестку дня, не то чтобы его решать».