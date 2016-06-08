Социолог рассказал, сколько украинцев согласны на "российский Крым"

Об этом сообщил аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Руслан Кермач во время публичных дебатов: «Будущее Крыма: возможна ли реинтеграция? Как и когда?» опираясь на результаты опроса, проведенного в мае 2016 года.

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Он отметил, что лишь 12% опрошенных поддерживают идею независимого статуса Крыма и лишь 7% готовы согласиться на то, чтобы Крым и в дальнейшем входил в состав России.

По его словам, 54% украинцев верят в то, что возвращение территории ныне оккупированного Крыма под украинскую юрисдикцию является реально возможным.

«При этом в региональном разрезе такого оптимистичного мнения придерживается абсолютное большинство жителей, в первую очередь, западного и центрального регионов, тогда как на востоке, юге и Донбассе таких тоже большинство, но не абсолютное, а только относительное – 40% - на востоке, 46% - на юге и 45% - на Донбассе»,- подчеркнул аналитик.

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По его данным, по мнению большинства опрошенных в Украине граждан, реинтеграция возможна, однако «разногласия и определенные разделения начинают проявляться в части вопросов: как, когда и при каких условиях?».

Эксперт отметил, что среди тех, кто верит в возможность возвращения Крыма в будущем, большинство - 32% - считают, что это должно произойти лишь в долгосрочной перспективе, а не в ближайшее время. 39% опрошенных граждан убеждены в необходимости активно продвигать именно сейчас вопрос о возвращении Крыма, тогда как 31% опрошенных считают, что в целом это вопрос важный, но сейчас не актуальны. По мнению 16% респондентов, вообще не стоит поднимать этот вопрос.

Аналитик отметил, что среди тех граждан, которые верят в возвращение Крыма, 35% больше надежд возлагают, прежде всего, на успешное проведение реформ и повышение общего уровня благосостояния в Украине.

Кермач подчеркнул, что опрошенные эксперты в рамках отдельного экспертного опроса, не дали однозначного ответа на то, когда, по их мнению, эта реинтеграция Крыма может быть реализована. Но они скорее склоняются тому, что реинтеграция возможна либо в среднесрочной перспективе, то есть 4-5 лет, или уже в долгосрочной - 6 лет или более.

Кроме того, он сообщил, что не обязательным, по мнению 47% опрошенного населения Украины является вынесение вопроса о будущем статусе уже интегрированного Крыма на всеукраинском референдуме.

«Общественное мнение склоняется к тому, что это вопрос скорее решать сами жители Крыма»,- добавил он.

Кермач констатировал, что нет в общественном мнении единства относительно вопроса возможного финансированного обеспечения Крыма после его возвращения в состав Украины: 41% опрошенных готовы поддерживать и в дальнейшем финансирование Крыма, тогда как 43% склоняются к той мысли, что Крым должен самостоятельно решать свои финансовые вопросы без привязки к Киеву.

При этом аналитик подчеркнул, что в целом граждане Украины не ставят под сомнение вопрос принадлежности Крыма – «для них это безусловно территория Украины».

Опрос проводился с 11 по 16 мая 2016 года. В нем приняли участие 2016 респондентов из всех регионов Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.