Австрия, председательствующая в ОБСЕ в следующем году, готова поддержать полицейскую миссию на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на брифинге после открытия почетного консульства сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт, говоря о возможности открытия полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

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“Для нас очень важно, чтобы наблюдался прогресс, а именно должны быть выполнены Минские соглашения. Очень важно, что должны по Минским соглашениям пройти местные выборы. И поэтому необходимо способствовать установлению безопасности в этом регионе. Мы с австрийской стороны готовы поддерживать этот процесс (открытие полицейской миссии ОБСЕ — УНИАН), если будет такая необходимость”, - сказал Линхарт.

Он добавил, что в следующем году Австрия будет председательствовать в ОБСЕ.

“Мы надеемся, что за этот период нам удастся добиться какого-то прогресса”, - подчеркнул Линхарт.