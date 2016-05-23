Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после вывода российских войск - нардеп

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, комментируя дискуссию вокруг "минского мирного процесса".

"Так называемые выборы на оккупированных территориях и амнистия, которая якобы должна им предшествовать, – это последовательное и четкое требование Российской Федерации. Дело не в том, возможно ли теоретически провести демократические выборы на, подчеркиваю, оккупированных территориях. Согласие Украины на такие выборы, как и на поспешное применение любых других внутриполитических механизмов урегулирования конфликта на Донбассе, станет окончательным признанием этого конфликта внутреннеукраинским. Этого хочет Россия, и категорически не хотят украинское государство и украинское общество", - отметил Дейдей.

Для проведения выборов и объявление амнистии, подчеркнул он, необходимо, чтобы государство-агрессор прекратило войну против Украины, вывело свои войска, - а его преступления получили надлежащую правовую оценку в мире, с гарантированием Украине надлежащей компенсации за эти преступления.

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"Россия не может требовать или "гарантировать" так называемое политическое урегулирование в конфликте, которое сама же единолично вызвала и продолжает. Ее политические и военные марионетки на Донбассе должны предстать перед справедливым судом, а не претендовать на участие в выборах. Настоящее политическое урегулирование ситуации произойдет очень быстро и естественно после прекращения агрессии Российской Федерации. К тому времени эти территории официально будут считаться временно оккупированными, как и Крым. Заявления украинской дипломатии по вопросам освобождения Донбасса и Крыма должны звучать синхронно", - сказал Евгений Дейдей.