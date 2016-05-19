Вопрос агрессии РФ против Украины обсуждался на заседании Комитета министров Совета Европы

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, участие в этом заседании принял и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во время заседания министры иностранных дел и другие представители стран-членов Совета Европы сосредоточили внимание на ряде вопросов в рамках основной темы нынешнего заседания «Демократическая безопасность для всех в Европе в настоящее время вызовов».

Отмечается, что главным сигналом украинской делегации стал призыв к укреплению солидарности европейских стран для продвижения демократических ценностей и предотвращения повторения ошибок прошлого. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Украины привлек внимание к многочисленным решениям Комитета министров СЕ о ситуации в Украине, которые четко определяют агрессивную политику РФ как основной вызов ценностям Совета Европы.

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Климкин подчеркнул, что эффективный ответ на этот вызов является одним из самых насущных задач безопасности для всего континента. Соответственно, именно солидарность стран и институтов Совета Европы сможет помочь прекращению российской агрессии против нашего государства.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам необходимости мониторинга Советом Европы ситуации в РФ, соблюдение четкой позиции Организации по Крыму в соответствии с основными принципами целей СЕ, выполнению Минских соглашений, в частности в части освобождения Надежды Савченко и других украинских граждан, незаконно заключенных в РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств стран-членов СЕ продемонстрировали всестороннюю поддержку Украине, ее территориальной целостности и суверенитета. Было отмечено, что попытка Российской Федерации аннексировать Крым и российская агрессия на Донбассе подрывают фундаментальные ценности Совета Европы как панъевропейской организации, которая была создана для установления мира на европейском континенте, достижение большего единства между государствами Европы, сохранение и воплощение в жизнь демократических идеалов и принципов» , - говорится в сообщении украинского МИД.

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Также сообщается, что особое возмущение участников заседания вызвали факты нарушения прав национальных меньшинств в оккупированном Крыму, и в частности крымских татар. В печальную годовщину депортации крымскотатарского народа прозвучал четкий призыв принять все возможные меры для недопущения повторения этой трагедии в будущем.

Во время заседания состоялась передача председательства в Комитете министров СЕ от Болгарии к Эстонии, которая будет председательствовать в этом руководящем органе Совета Европы следующие полгода.

В рамках участия в Министерском заседании КМ СЕ Климкин также провел ряд двусторонних встреч, в частности, Генсекретарем Совета Европы.