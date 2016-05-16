НАБУ задержало чиновника, который организовал растрату "киотских" средств

Как сообщили в ведомстве, в процессе расследования было установлено, что чиновник в сговоре с группой лиц организовал приобретение фиктивных субъектов хозяйственной деятельности и обеспечил их победу при проведении процедур государственных закупок на реконструкцию сетей освещения на сумму более 480 млн. грн. Предметом тендера предусматривалось проведение капитального ремонта путем переоснащения светильников с лампами накаливания на светильники на основе LED-технологий.

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Следственные действия в данном уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие соучастники преступления. Секретарю комитета сообщено о подозрении, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как известно, 21 января 2016 года по результатам аналитической работы НАБУ в ЕРДР были внесены сведения по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины по факту покушения на растрату государственных средств в особо крупных размерах, подчеркивается в сообщении.