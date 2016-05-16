В Одессе разоблачен экс-проректор университета внутренних дел, растративший 260 тысяч

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 16 мая следователи прокуратуры сообщили о подозрении бывшему проректору Одесского государственного университета внутренних дел.

«Установлено, что на протяжении 2011-2013 годов между учебным заведением и двумя подрядными предприятиями были заключены договоры на выполнение строительных работ», - отметили в пресс-службе.

Таким образом, как отметили в ведомстве, подозреваемый растратил бюджетные средства в сумме около 260 тысяч гривень, выделенные на ремонт учебных корпусов университета в Сабанском переулке, улицах Черноморского казачества, Атамана Головатого, Успенская и Канатная.

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«Фактически ремонтные работы не велись в полном объеме, а на некоторых объектах не выполнялись вообще. Кроме того, на основании подписанных бывшим чиновником документов, на счета этих предприятий должны были перечислить еще почти 2,3 миллиона гривень», - рассказали в пресс-службе.

По данному факту прокуратурой Одесской области расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 15 час. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением; покушение на растрату имущества в особо крупных размерах).