Прокуратура закрыла дело об исчезновении "символа" режима Януковича (документ, видео)

Об этом сообщил лидер "Народного контроля", секретарь Антикоррупционного комитета ВР Дмитрий Добродомов, говорится на сайте организации.

По его словам, уголовное производство закрыли еще в начале декабря прошлого года "из-за отсутствия состава преступления".

"Поэтому имеем дилемму: или не было ни "золотого батона", ни других драгоценностей из Межигорья, которые видела вся страна. Или же нужно наказать тех, кто закрыл уголовное производство. Ведь ценности исчезли, а виновников не ищут", - отметил Добродомов.

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Кроме того, он заявил, что прокуратура даже не видит "состава преступления" в пропаже драгоценностей стоимостью в миллионы.

"Это дело – очередной яркий пример "эффективности" работы прокуратуры", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что человеком, подарившим экс-президенту Украины Виктору Януковичу массивное пресс-папье в виде батона в натуральную величину хлебобулочного изделия и весом в 2 килограмма, выполненное из золота, является президент ПАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе" Владимир Матвеевич Лукьяненко.